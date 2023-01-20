Карен Хачанов прирос Австралией

Первым российским теннисистом, достигшим в этом году четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, стал Карен Хачанов, обыгравший в четырех сетах американца Фрэнсиса Тиафо. Кульминацией этой встречи стал тай-брейк последней партии, по ходу которого россиянин уступал 1:6. А вот двукратный финалист Australian Open Даниил Медведев, в свою очередь, зачехлил ракетку в 1/16 финала, отдав все три сета другому представителю США — Себастьяну Корде. После окончания турнира бывший лидер мирового рейтинга, игравший с небольшим повреждением правой кисти, впервые с июля 2019 года окажется за пределами первой десятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имея на своем счету минимум четвертьфиналы на трех других турнирах Большого шлема, Карен Хачанов впервые дошел до четвертого круга Australian Open

Фото: Mark Kolbe / Getty Images Имея на своем счету минимум четвертьфиналы на трех других турнирах Большого шлема, Карен Хачанов впервые дошел до четвертого круга Australian Open

Фото: Mark Kolbe / Getty Images

Вообще-то игра на тай-брейках не самый сильный элемент мастерства Карена Хачанова. И это, кстати, довольно странно, учитывая, что он владеет мощной подачей, которая в критических ситуациях имеет ключевое значение. Однако факт остается фактом: среди игроков первой сотни мирового рейтинга по соотношению выигранных тай-брейков за последние 52 недели Хачанов с показателем 42,9% занимает место в конце восьмого десятка, в то время как Фрэнсис Тиафо, его соперник по пятничному матчу третьего круга в Мельбурне, имеет 65,9% и стоит там 12-м.

Вообще этот темнокожий американец, который очень здорово прибавил во второй половине прошлого сезона, обладает хорошими навыками релаксации и одновременно мобилизации нервной системы.

Скажем, на последнем US Open он, дойдя до полуфинала, выиграл все шесть своих тай-брейков. Поэтому, когда на тай-брейке четвертого сета матча против россиянина Тиафо вырвался далеко вперед, поведя 6:1, стало практически очевидно, что пятой партии не избежать. Однако тут началось самое интересное. Хачанов умудрился взять шесть очков подряд — четыре на своей подаче и два на чужой, заработав матчбол. Тиафо отыграл его, затем получил шестой сетбол, но Хачанов снова выстоял. А выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, где в отличие от остальных мейджоров россиянин до этого никогда не бывал, ему удалось с третьего матчбола. Жизнерадостный Тиафо, которому в пятницу исполнилось 25 лет, покидал корт с потухшим взглядом. Хачанов же, давая на корте интервью экс первой ракетке мира Джиму Курье, дважды выигрывавшему Australian Open в начале 1990-х годов, безусловно, имел право почувствовать себя героем дня.

В воскресенье россиянину предстоит играть с миниатюрным (170 см), но быстрым японцем Ёсихито Нисиокой, который на нынешнем турнире пока не отдал ни одной партии. Из трех их предыдущих встреч самую последнюю, в августе прошлого года в Вашингтоне, Хачанов проиграл — кстати, на двух тай-брейках. Но если учесть, что, по идее, в 1/8 финала он должен был встречаться с самим Рафаэлем Надалем, вариант с Нисиокой иначе как подарком судьбы не назовешь. Хотя им, конечно, еще надо будет суметь воспользоваться.

Противостояние Хачанова с Тиафо завершало программу пятницы на третьем по значению корте турнира, а на его главной арене имени Рода Лэйвера последним в расписании стоял матч Даниила Медведева с Себастьяном Кордой. Было заранее ясно, что мельбурнскому финалисту двух последних лет будет нелегко. Судя по всему, американец, чей отец Петр Корда ровно четверть века назад завоевал в Австралии свой единственный титул на турнирах Большого шлема, в нынешнем сезоне готов прорваться в мировую элиту.

Но все же Медведев считался фаворитом, и, когда после крайне неудачного дебюта ему удалось отыграть две потерянные подачи, показалось, что все встает на свои места. Однако Корда не пал духом.

Он снова собрался, выиграл затяжной тай-брейк первого сета, затем уверенно взял вторую партию, а в третьей, после того как россиянин, отыгрываясь, снова выровнял ситуацию, практически не оставил ему шансов на еще одном тай-брейке. После игры выяснилось, что Медведева немного беспокоила связка на правой кисти, с которой он в самом начале игры снял предохраняющий тейп. Возможно, из-за этой травмы он и выглядел не очень точным и более пассивным, чем в первых двух кругах. В любом случае нынешняя неудача бывшего лидера мировой классификации существенно скажется на его положении там. Сумев защитить лишь 90 из 1200 очков, набранных в Мельбурне в прошлом сезоне, Медведев опустится с 8-го места на 12-е, а, может, и еще ниже, впервые с июля 2019 года оказавшись за пределами первой десятки.

Евгений Федяков