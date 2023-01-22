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Коммерсантъ FM
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Боррель заявил о преодолении ЕС энергозависимости от России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз смог преодолеть энергетическую зависимость от России. Он отметил, что цены на энергоносители вернулись к показателям до начала военного конфликта России и Украины.

«Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами»,— сказал он в интервью испанской газете El Diario.

«Мы прошли чрезвычайно напряженную фазу роста цен, но они вернулись к довоенным значениям. Цена за мегаватт-час вернулась к довоенной цене, которая и так была очень высокой, потому что до войны Путин манипулировал ценами на газ. Но резкий пик в августе во многом был вызван спекулятивной напряженностью на рынках»,— добавил глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель дополнил, что напряженную ситуацию на энергетическом рынке в ЕС больше нельзя связывать с военным конфликтом России и Украины. По его словам, соотношения цен на газ и электроэнергию — структурная проблема энергетики ЕС.

В начале 2023 года цены на газ в ЕС стали снижаться из-за теплой зимы, высокой заполненности хранилищ газа и увеличения выработки электроэнергии ветряными электростанциями. 17 января цены на газ впервые с августа 2021 года опустились ниже $600 за тыс. куб. м. На торгах в пятницу, 20 января, стоимость энергоносителя выросла на 12%, до $760 за тыс. куб. м.

О ситуации на газовом рынке в ЕС — в материале «Ъ» «Полезные закопаемые».

Олеся Павленко

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