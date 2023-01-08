Bloomberg: теплая зима спасла Европу от энергокризиса

Ситуация на энергетическом рынке Евросоюза стабилизируется благодаря мерам по экономии энергии, мягким погодным условиям, заполнению подземных хранилищ и расширению сети поставщиков, считают аналитики Bloomberg. В Министерстве экономики Германии заявили о предотвращении краха европейской промышленности и преодолении наиболее болезненного периода кризиса.

До начала конфликта ЕС покупал 40% всего газа в России, теперь — меньше 8%. Совокупно поставки «Газпрома» на европейский рынок сократились за минувший год на 80%. «Насколько мы можем судить, опасность полного экономического краха, краха европейской промышленности была предотвращена»,— заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Германия при этом резко сократила зависимость от российских энергоносителей. Так если в 2021 году ФРГ импортировала 52% газа из России, то в 2022 году эта доля упала до 22%. Теперь самым крупным импортером газа в Германию является Норвегия.

Кроме теплой погоды на снижение цен повлияло и сокращение потребления газа в Евросоюзе. В декабре потребление сократилось на 13%, а за первые дни 2023 года спрос на газ в ЕС рухнул на 38% по сравнению со средними значениями за последние пять лет. Ожидается, что потребление в Европе будет примерно на 16% ниже среднего пятилетнего уровня в течение всего 2023 года, говорится в отчете Morgan Stanley, на который ссылается агентство

Также на европейском рынке возник переизбыток СПГ. Поставки этого вида газа установили новый рекорд в декабре. Однако эта ситуация может измениться из-за роста спроса со стороны Китая, который снимает коронавирусные ограничения.

«Мы настроены очень оптимистично, чего на самом деле не было осенью»,— отметил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. По его мнению, энергетическую стабильность Германии и ЕС обеспечивает высокая заполненность газохранилищ. Его точку зрения разделяет ведущий аналитик итальянской энергетической компании Illumia SpA Джакомо Масато.

Впрочем, резкое похолодание или перебои с поставками все еще могут привести к изменению тенденции на энергетических рынках. Как отмечает Bloomberg, рост цен на энергоносители уже обошелся Европе почти в $1 трлн в 2022 году и правительства потратили на поддержку населения и бизнеса свыше $700 млрд.

В начале 2023 года на европейских биржах фиксируется минимальная цена на газ за два года. При этом в последние дни данные европейских аналитических агентств свидетельствуют об удвоении использования газа из хранилищ относительно прошлогодних показателей. Также прокачку газа через Украину резко снизил «Газпром».

О положительной динамике на энергетическом рынке ЕС — в материале «Ъ FM» «Цены на газ подкрутили до минимума».

Андрей Сапожников