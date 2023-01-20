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Коммерсантъ FM
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Цены на газ в Европе выросли на 12%

По итогам торгов сегодня, 20 января, цены на газ в Европе выросли приблизительно на 12% — до $760 за тыс. куб. м (€66,8 за 1 МВт·ч), следует из котировок биржи ICE. Аналитики Bloomberg связывают рост стоимости энергоресурса с увеличением спроса.

На открытии торгов цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла $672,7 за тыс. куб. м. Резкое повышение стоимости после относительной стабильности на энергетическом рынке ЕС Bloomberg также объясняет перебоями в работе одной из французских АЭС, похолоданием и проблемами с поставками газа из Норвегии в связи с техобслуживанием месторождений.

Ранее Bloomberg со ссылкой на ряд официальных лиц ЕС писало, что в начале 2023 года цены на газ в Европе начали снижаться ввиду благоприятных погодных условий, высокой заполненности хранилищ и увеличения выработки электроэнергии ветряными электростанциями. 17 января цены на энергоресурс в европейских странах опускались ниже $600 за тыс. куб. м. впервые с августа 2021 года.

Андрей Сапожников

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