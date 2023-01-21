Telegram запретили банкинг

Telegram признан иностранным мессенджером. Об этом “Ъ” заявили в Роскомнадзоре. Согласно поправкам к закону «Об информации», с 1 марта все подобные сервисы, причисленные к зарубежным, не вправе участвовать в денежных переводах, также через них нельзя будет отправлять вспомогательные банковские сообщения. В последнее время подсанкционные банки все чаще смотрят на Telegram как замену своим мобильным приложениям, которые регулярно удаляют из магазинов. На уходящей неделе ВТБ и вовсе заявил о запуске полноценного личного кабинета клиента в мессенджере Павла Дурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вероятно, именно интерес банковских структур к Telegram спровоцировал запретительное решение Роскомнадзора, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков: «По всей видимости, для Telegram будут ставить определенные препоны. Им многое прощается, но прощение не означает смирение. Скорее всего, в мессенджер не смогут заходить крупные российские проекты с их ботами.

Например, ВТБ открыли внутри Telegram полноценное отделение. Поскольку сейчас РКН вынес подобное решение, то ВТБ придется убирать интернет-банк из канала. С чем связано такое решение Роскомнадзора? Скорее всего, из-за ВТБ. Они решили перестраховаться.

Возможно, Telegram не выполняет все, что должен в части защиты данных ФСТЭК. Банковская информация довольно существенная и чувствительная, особенно учитывая, что сейчас участились взломы, думаю, что Роскомнадзор просто решил перестраховаться с точки зрения безопасности. Приложение ВТБ магазины удалили. Если тот же Сбербанк пытается искать какие-то выходы в виде СБОЛа, инсталляторов, то с ВТБ все хуже.

Как теперь будут развиваться, в том числе банковские сервисы? ВТБ будут всячески подталкивать создать аналогичного бота в виде приложения для "ВКонтакте", потому что этой соцсетью также пользуется большая часть населения России. Сейчас запускаются различные сервисы на его базе, например, "Госуслуги" открыли во "ВКонтакте" возможность проверять какие-то уведомления, что-то оплачивать, показывать свои автомобильные документы через этот портал.

Думаю, что именно к этому ВТБ и будут подталкивать, потому что "ВКонтакте" становится все ближе к госсервису. Логично в этой части было бы сделать так, чтобы там появились и банковские возможности».

ВТБ и ПСБ рассказали “Ъ”, что данные, которые считаются банковской тайной, не передаются непосредственно через Telegram. Все операции проводятся на стороне банков.

В Госдуме в свою очередь сообщили, что при необходимости готовы поправить закон. Сейчас обращения банков изучаются, заявил агентству «РИА Новости глава» комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но поскольку рисков становится больше, многие крупные компании могут уйти из Telegram, полагает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев: «В законе очень обширные и размытые формулировки. Получается, что никакие данные передавать через мессенджер нельзя, так как любое его использование, для любых целей, даже вспомогательных, если это происходит в рамках расширения платежей, невозможно.

И там не уточняется, это их сервер или нет, бот или какой-то еще инструмент. В общем, ситуация не очень благоприятная. Наверное, на практике найдутся какие-то лазейки, и так или иначе оплаты в Telegram будут иметь место. Возможно, это затруднит доступ для каких-то официальных сервисов. Есть разные категории сервисов, одни предоставляют крупные компании, другие маленькие.

Если для крупной организации это большие риски, то какой-то там мелкий ритейл или пиратский контент будет продолжать пользоваться такими инструментами. Как это блокировать, как ограничивать в отношении Telegram из России, пока непонятно. Может быть, закон и освобождает мессенджер от ответственности за то, что это просто площадка, а где-то и не освобождает, зависит от того, какое нарушение».

Помимо банков, платежные сервисы Telegram используются и в других сферах бизнеса, напоминает глава агентства Breaking Trends Юлия Загитова. Но теперь пожертвования и подписки в мессенджере могут оказаться под запретомотмечает собеседница “Ъ FM”: «Новые инициативы, конечно, могут помешать развитию мессенджера именно в плане монетизации, интеграции подобными ботами. Telegram в 2022 году объявил новый этап монетизации, людям давали возможность собирать пожертвования. Этой функцией активно пользовались как авторы контента, каналы, так и пользователи, которые вели ботов, в рамках которых давали какую-то полезную информацию и продавали ее.

Есть определенный риск того, что теперь они не смогут заплатить как за Telegram Premium, так и за контент блогеров, на которых подписаны. В какую сторону может развиваться Telegram? Вариантов на самом деле очень много. Уже интегрируются очень сложные боты, которые копируют функции приложений. И Telegram может пойти по пути соцсети китайской WeChat. У пользователей WeChat есть виртуальная карта, с помощью которой они проводят всевозможные оплаты.

Мессенджер сможет стать суперапом, если появится возможность использовать его для бизнеса в качестве CRM-системы. Telegram можно интегрировать во все потребительские площадки, и в финтех, и в B2B, и в B2C. В этот мессенджер активно пошли все — от государственных структур до бизнеса. Сейчас полноценной альтернативы Telegram точно нет. WhatsApp тоже появились каналы, но люди их активно не используют. И в целом, мне кажется, у других социальных сетей есть какой-то определенный откат в аудитории. И это все-таки связано с недоверием. Кроме того в Telegram появляется очень много инструментов, которые другие мессенджеры не смогли внедрить».

В конце прошлого года основатель Telegram Павел Дуров запустил специальный аукцион по покупке никнеймов. Самое дорогое имя — news — было продано почти за $2 млн. В топ-3 также вошли auto и bank. За каждый из ников покупатели отдали более $1 млн.

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Анна Маргулис