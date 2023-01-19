Счета загрузили в Telegram

Российские банки под санкциями ищут альтернативы мобильным приложениям. ВТБ, например, запустил чат-бот в Telegram. Клиенты смогут совершать в мессенджере ряд операций — проверять баланс, переводить деньги через СБП и оплачивать мобильную связь. Подобный сервис планирует представить Альфа-банк, и не только в Telegram, но и в мессенджере VK. Однако собеседники “Ъ FM” говорят, что пока такие решения вряд ли можно считать полноценной и удобной заменой приложению. Как все это работает? И насколько безопасно? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Весной прошлого года ВТБ попал под санкции, так что его приложение быстро удалили из App Store и Google Play. И если на смартфоны на Android сервис вернулся быстро, то клиентам с iPhone пришлось скачивать клон под названием «Прайм баланс». Он продержался на витрине три месяца и стал недоступен в августе. Теперь клиентам предложили чат-бот в Telegram. Как он будет работать, “Ъ FM” рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов:

«Через чат-бот доступны операции, консультации. Если клиент проходит авторизацию, он попадает в личный кабинет банка для проведения операций по счетам. Он создан по новой технологии, которую Telegram анонсировал в прошлом году. Это технология так называемой поддержки веб-приложений, когда сам мессенджер вызывает веб-виджет личного кабинета клиента — в данном случае "ВТБ Онлайн" — и тот получает доступ».

В ВТБ уверяют, что пользоваться чат-ботом безопасно. Каждый вход в онлайн-банк и любые действия придется подтверждать кодом, который приходит на телефон. Платежная информация и персональные данные через Telegram передаваться не будут — все операции происходят на серверах банка. Однако все эти меры вряд ли помогут защитить деньги, если у клиента украли смартфон, отметил гендиректор компании R-Vision Александр Бондаренко:

«Если мы говорим про какое-то мобильное приложение банка, все-таки там предполагается вход по паролю, по какой-то кодовой комбинации или по лицу.

Если мы говорим про Telegram, то пользователь, зайдя в мессенджер, получает доступ к этому боту. То есть злоумышленник или какое-то постороннее лицо, взявшее телефон, может совершить несанкционированную операцию. В случае двухфакторной идентификации код подтверждения придет на тот же самый смартфон, который этот человек увидит».

Похожий чат-бот есть у МТС-банка. Сервис предлагает оформить виртуальную дебетовую карту, после чего становятся доступны ее баланс, реквизиты, переводы, история счета и некоторые другие действия. Тем не менее, аналитики сомневаются, что подобные решения станут массовыми. Во-первых, для простых операций требуется больше действий. Во-вторых, пока они мало похожи на привычные приложения, отметил руководитель лаборатории блокчейн и финтех школы управления «Сколково» Егор Кривошея:

«Полноценной заменой это вряд ли станет, поскольку достаточно сильно меняется клиентский путь по сравнению с текущими решениями. Если мы сравним мобильный банк и онлайн-банк, то с большой вероятностью клиент перейдет на онлайн-банк или что-то подобное, нежели на Telegram-бот, где интерфейс и в принципе весь процесс взаимодействия с кредитной организацией отличаются довольно серьезно. При прочих равных это достаточно нишевая история. Уже были попытки запустить отдельные финтех-стартапы, которые работают по принципу Telegram-ботов, но пока они не заменили привычные каналы».

Еще один довод не в пользу чат-ботов — доля смартфонов на платформе iOS в России. По данным аналитиков Yota, по итогам прошлого года она не превысила 20%, и, судя по тому, что Apple ушла из страны, в ближайшее время она вряд ли вырастет. Так что, по мнению собеседников “Ъ FM”, такие сервисы пока можно назвать скорее экспериментом.

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Иван Корякин