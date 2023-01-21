В Петербурге вновь образовался стихийный мемориал погибшим в Днепре у памятника Тарасу Шевченко

У памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в Петроградском районе Санкт-Петербурга сегодня, 21 января, вновь образовался стихийный мемориал, разобранный ночью накануне. Люди принесли цветы и оставили листы с надписями в память о погибших в Днепре 14 января. Ранее стихийные мемориалы появились в Москве, Краснодаре и других городах.

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Народный мемориал у памятника образовался вечером 17 января. В ночь на 21 января четыре женщины и двое молодых людей собрали цветы и игрушки в мешки для мусора.

На фотографии, опубликованной изданием MR7 21 января, можно видеть у подножия постамента, на котором стоит памятник поэту, букеты цветов, мягкие игрушки, фотографии разрушенного в Днепре дома.

«У памятника спокойно, полиции нет, люди стоят по несколько минут, общаются между собой, даже если не знакомы»,— сообщил читатель издания.

14 января ВС РФ нанесли ракетные удары по территории Украины, в том числе по Днепру. Вечером того же дня стало известно о разрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Днепре. После разбора завалов областные власти сообщили о гибели 46 человек (среди них шестеро детей) и 80 раненых.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».