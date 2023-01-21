Неизвестные в Петербурге разрушили стихийный мемориал погибшим в Днепре у памятника Тарасу Шевченко

В Санкт-Петербурге разобрали стихийный мемориал о погибших в Днепре, образованный у памятника поэту Тараса Шевченко на Петроградской стороне.

На опубликованном видео «Бумагой» видно, как четыре женщины и двое молодых людей собирают цветы, свечи и детские игрушки с постамента памятника в мусорные пакеты. Издание Mr.7 отмечает, что днем 21 января к памятнику Тарасу Шевченко вновь принесли цветы и фотографии.

14 января армия России нанесла ракетные удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре, в том числе в Днепре. Вечером в тот же день стало известно о разрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Днепре. 17 января сообщалось о 45 погибших, среди них шестеро детей. Еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Стихийные мемориалы также появлялись в Москве, Краснодаре и других городах.

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