Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 332-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 21 января

G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты. В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках Украины завербовать сотрудников Запорожской АЭС. США советуют Украине вывести войска из Артемовска и готовить наступление на юге, сообщил источник AFP. Джо Байден заявил, что Украина получит всю помощь, в которой она нуждается. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:53. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром под обстрел попало приграничное село Теткино. По его словам, на комбинат по переработке зерна и изготовлению муки были сброшены две гранаты. Пострадавших и существенных повреждений нет.

10:52. Илон Маск назвал «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму.

10:50. Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона пытается вербовать сотрудников перешедшей под контроль России Запорожской АЭС. По его словам, украинцы делают это по телефону.

10:50. Сбербанк установил первые банкоматы в Крыму — в Ялте, Симферополе, Севастополе, а также в селе Оползневое, сообщила пресс-служба банка.

10:49. США обвинили россиянина и британца в попытке вывести из-под санкций яхту Виктора Вексельберга. Британский бизнесмен Ричард Мастерс задержан в Испании. Вашингтон выдал ордер на арест гражданина РФ Владислава Осипова.

10:49. Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит всю помощь, в которой она нуждается.

10:49. США советуют Украине вывести войска из Артемовска и готовить наступление на юге, сообщил источник AFP. Вашингтон рекомендовал отправить военных на обучение под руководством США для формирования «более сложных и хорошо вооруженных сил».

10:48. G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти, второй — для продукции с дисконтом.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 331-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...