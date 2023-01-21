Что происходит после ввода войск России на Украину. День 332-й

G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты. В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках Украины завербовать сотрудников Запорожской АЭС. США советуют Украине вывести войска из Артемовска и готовить наступление на юге, сообщил источник AFP. Джо Байден заявил, что Украина получит всю помощь, в которой она нуждается. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:53. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром под обстрел попало приграничное село Теткино. По его словам, на комбинат по переработке зерна и изготовлению муки были сброшены две гранаты. Пострадавших и существенных повреждений нет.

10:52. Илон Маск назвал «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму.

10:50. Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона пытается вербовать сотрудников перешедшей под контроль России Запорожской АЭС. По его словам, украинцы делают это по телефону.

10:50. Сбербанк установил первые банкоматы в Крыму — в Ялте, Симферополе, Севастополе, а также в селе Оползневое, сообщила пресс-служба банка.

10:49. США обвинили россиянина и британца в попытке вывести из-под санкций яхту Виктора Вексельберга. Британский бизнесмен Ричард Мастерс задержан в Испании. Вашингтон выдал ордер на арест гражданина РФ Владислава Осипова.

10:49. Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит всю помощь, в которой она нуждается.

10:49. США советуют Украине вывести войска из Артемовска и готовить наступление на юге, сообщил источник AFP. Вашингтон рекомендовал отправить военных на обучение под руководством США для формирования «более сложных и хорошо вооруженных сил».

10:48. G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти, второй — для продукции с дисконтом.