Пентагон заявил, что поддерживает планы Украины вернуть территории любыми средствами

США считают Крым украинским и поддерживают Украину в стремлении вернуть свои территории любами средствами, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Так она прокомментировала публикацию The New York Times (NYT) о том, что Вашингтон готов помочь Киеву ударить по Крыму, чтобы усилить позицию на переговорах с Москвой.

«Мы, конечно, поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют. Мы не избегали это заявлять с самого начала»,— заявила госпожа Сингх на брифинге (цитата по ТАСС) .

По ее словам, у Украины есть все права вернуть полуостров. «Вы спрашивайте, консультируется ли Украина с нами? Мы не диктуем украинской стороне, как проводить операции. Украинцы принимают решение о своих операциях и когда их проводить»,— уточнила представитель ведомства.

Газета NYT со ссылкой на американских чиновников писала, что администрация США начала признавать необходимость предоставления Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по Крыму. В Госдепе заявили, что украинские власти сами решают, по каким целям наносить удары.

Лаура Кеффер