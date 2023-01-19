Госдеп прокомментировал информацию NYT о согласии США помочь Украине с ударами по Крыму

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти Украины сами решают, по каким целям наносить удары. Так он прокомментировал информацию газеты The New York Times о том, что власти США готовы помочь ВСУ ударить по Крыму, чтобы усилить позицию на переговорах с Москвой.

«В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории»,— сказал господин Прайс на брифинге. Он заявил, что Пентагон держит связь с украинскими партнерами о поставке оружия, но решение о нанесении ударов, по его словам, украинское командование принимает самостоятельно.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация США начала признавать необходимость предоставления Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по Крыму. По данным источников газеты, удар по Крыму может усилить позицию украинской стороны на переговорах. По словам источников, у американских чиновников ослабли опасения возможной эскалации конфликта при таком сценарии.

Анастасия Ларина