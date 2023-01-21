МИД Венгрии: новый пакет военной помощи Украине со стороны ЕС пока не принят

Решение о выделении Украине дальнейшей помощи из Европейского фонда мира пока не принято, сообщило министерство иностранных дел Венгрии. Переговоры по этому поводу будут вестись 23 января на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам. Венгрию будет представлять министр Петер Сийярто

«Решение о дальнейшем предоставлении помощи Украине в рамках Европейского фонда мира пока не принято»,— сообщил МИД Венгрии ТАСС.

Венгрия никак не отреагировала на сообщение польского радио RMF о том, что Будапешт заблокировал седьмой пакет военной помощи Украине — €500 млн из Европейского фонда мира.

ЕС с начала российско-украинского конфликта выделил Киеву помощи на €50 млрд. €10 млрд из них — это военная помощь. Из Европейского фонда мира в 2022 году было выделено €3,2 млрд на оружие.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев