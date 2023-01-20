Reuters: США советуют Украине отказаться от наступления до получения военной помощи

Власти США призывают Украину воздержаться от начала наступления до того, как Киев получит ранее анонсированные поставки военной помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена.

Как уточнил собеседник агентства, американская сторона также настаивает, что Киеву не следует принимать решение о контрнаступлении, пока не завершится подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Неназванный американский чиновник подчеркнул, что США придерживаются позиции, «не предусматривающей передачу Украине боевых танков Abrams на фоне спорной ситуации с Германией». Он отметил, что еще одной причиной отказа в поставках Abrams стала высокая стоимость их обслуживания.

Сегодня, 20 января, США объявили о расширении военной помощи Украине. В рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву зенитный ракетный комплекс NASAMS и восемь систем противовоздушной обороны Avenger. В общей сложности, по оценке Пентагона, после начала российской военной операции Соединенные Штаты выделили Украине более $27,4 млрд.

Также сегодня, 20 января, на немецкой авиабазе Рамштайн состоялась встреча делегатов из более чем 50 стран, в том числе США, для обсуждения усиления военной поддержки Украины. Однако по итогам встречи сторонам не удалось достичь договоренностей о передаче Киеву танков Leopard и Leopard 2.