Депутат сообщил об ответе главы Генштаба об отсутствии ЧВК «Вагнера» в структуре Минобороны

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин рассказал, что в конце 2022 года стал получать обращения от граждан, чьи близки заключили контракт с ЧВК «Вагнер», а затем перестали выходить на связь. Пытаясь выяснить, куда можно обратиться, чтобы узнать судьбу этих людей, господин Ступин обратился в Минобороны РФ. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ему ответил, что организация, именуемая ЧВК «Вагнер», в структуру Минобороны не входит.

«Приведенные обстоятельства исключают возможность налаживания при содействии МО РФ каких-либо официальных контактов родственников ее сотрудников с работодателем в случае, если такие отношения имели место на добровольной или иной основе»,— говорится в ответе от 29 декабря.

Депутат Мосгордумы отметил, что после обращения в военное ведомство одного из молодых людей, заключивших контракт с ЧВК, нашли, он находился в одном из госпиталей Ростовской области.

В составе ЧВК в военной операции участвуют в том числе завербованные в местах лишения свободы люди. 5 января основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости. В Кремле не комментируют помилование осужденных из ЧВК «Вагнер».

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Мария Федотова