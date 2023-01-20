Глава Международного Красного Креста встретилась в Москве с российским коллегой и замминистра обороны РФ

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в ходе встречи в Москве обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. Подробных деталей о содержании встречи в пресс-релизе РКК не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Савчук и Мирьяна Сполярич

Фото: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ Павел Савчук и Мирьяна Сполярич

Фото: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Также госпожа Сполярич обсудила вопросы «взаимодействия на украинском направлении» с замминистра обороны России Александром Фоминым.

«Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении, в том числе соблюдение норм международного гуманитарного права, обращение с военнопленными, поиск без вести пропавших лиц. Встреча прошла в конструктивном ключе. Условились продолжить контакты»,— говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство также поделилось видеозаписью вводной части встречи. На ней видно, что на встрече присутствовала делегация МККК из восьми человек.

Пресс-служба МККК сообщала о визите госпожи Сполярич в Москву 18 января. Накануне она встречалась с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой. Омбудсмен попросила представителей МККК чаще посещать российских военнопленных на Украине.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».