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Коммерсантъ FM
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Глава Пентагона призвал не зацикливаться на поставках Украине Leopard 2 и Abrams

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи союзников Украины на авиабазе Рамштайн заявил, что неправильно рассуждать о необходимости поставок Украине какого-то определенного вооружения, например, танков Leopard 2 и Abrams.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Ллойд Остин

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

«Речь не должна идти лишь о каком-то определенном виде вооружений», — сказал господин Остин (цитата по «Интерфаксу»). «Наверное, вы слышали заявления Германии, что они не приняли решение о поставках своих танков... А нам нечего объявить по поводу танков M1 Abrams», — добавил он и напомнил, что страны НАТО поставляют Украине другие виды бронетехники.

При этом глава оборонного ведомства отметил, что ФРГ оказывает Украине «очень существенную помощь».

Сегодня на немецкой авиабазе Рамштайн состоялась встреча союзников Украины, в ходе которой обсуждалось усиление военной поддержки ВСУ, в том числе поставки танков Leopard и Leopard 2. Решение о передаче танков так и не было принято делегатами от более чем 50 стран.

По оценке Армина Паппергера, гендиректора концерна Rheinmetall (производитель танков Leopard), немецкие танки могут помочь ВСУ прорвать линию обороны российской армии и «положить конец длительной позиционной войне».

О дискуссии вокруг Leopard — в публикации «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

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