Глава Rheinmetall спрогнозировал сроки отправки танков ВСУ в случае заказа от властей

Армин Паппергер, гендиректор концерна Rheinmetall, занимающегося производством танков Leopard, в интервью Bild am Sonntag сообщил, что в случае поступления заказа на подготовку техники для отправки на Украину уйдет «почти год». Поэтому даже если власти согласуют поставки уже «завтра», ВСУ получат их не раньше 2024 года, сообщил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армин Паппергер

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Армин Паппергер

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

Такие сроки, по словам господина Паппергера, связаны с тем, что для использования вооружения в рамках боевых действий танки «полностью разбирают, а затем восстанавливают». Танки, отметил он, также нуждаются в перекраске и переоборудовании.

«У нас еще есть 22 Leopard 2, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить на Украину. У нас есть около 88 Leopard 1. Но мы не можем подготовить эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько сотен млн евро. Rheinmetall не может финансировать это заранее»,— объяснил Армин Паппергер.

Господин Паппергер отметил, что танки Leopard крайне важны для ВСУ, поскольку они могут «положить конец длительной позиционной войне» и помочь армии прорвать линию обороны российской армии.

13 января агентство Bloomberg со ссылкой на и источники сообщило, что на следующей неделе правительство Германии объявит о решении поставить Leopard ВСУ. Германия как страна-производитель обладает исключительным правом на санкционирование отправки Leopard другим странам, даже если потенциальный отправитель выкупил вооружение у ФРГ.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников