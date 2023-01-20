На базе Рамштайн в Германии началась встреча союзников Украины

На немецкой авиабазе Рамштайн стартовала встреча союзников Украины. Она посвящена усилению военной поддержки Украины, в том числе обсуждению поставок тяжелой техники. На встрече присутствуют делегации более чем из 50 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Перед началом мероприятия глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он отметил, что сейчас наблюдается «переломный момент» российско-украинского конфликта. «Мы начинаем год с новой решимостью поддерживать храбрых защитников Украины. Сейчас не время замедляться. Это время копать глубже»,— сказал Ллойд Остин (цитата по The Wall Street Journal).

Также на встрече выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что главным оружием Москвы является время, и потребовал увеличить поставки оружия ВСУ.

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи союзники обсудят создание коалиции стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки. В первую очередь речь идет о Leopard 2. О готовности направить их ВСУ сообщали Польша, Дания и Финляндия. Ни одна страна не может передать Leopard без разрешения производителя этих танков — Германии. Однако польские власти говорили, что готовы пойти на этот шаг и без согласия Берлина.

В преддверии встречи на базе Рамштайн 19 января Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус обсуждали поставки Leopard, однако не пришли к соглашению. ФРГ поставит Leopard Киеву, если США направит ВСУ свои танки Abrams. Берлин объяснял свою позицию в том числе прошлым страны. При этом в Пентагоне не согласились на поставки танков Abrams, поскольку это требует высоких материально-технических затрат.

Встреча на базе Рамштайн впервые была организована США в апреле 2022 года. Целью мероприятия стала координация помощи Украине со стороны союзников. В ходе первой встречи формата Раштайн 26 апреля украинская сторона передала партнерам список необходимого вооружения.

О наращивании поставок вооружения Украине — в публикации «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Лусине Баласян