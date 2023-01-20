«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов убрать из продажи контрафактного Чебурашку

«Союзмультфильм» обратился к маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать из каталогов продукцию с изображением Чебурашки, которая не соответствует классическому образу персонажа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе студии.

«Статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства»,— рассказали в пресс-службе. Таким образом, «Союзмультфильм» намерен избежать произвольных визуальных трактовок и интеграций героев анимационных фильмов, права на которые принадлежат киностудии.

В сообщении пресс-службы студии также отмечается, что при работе с партнерами «Союзмультфильм» «внимательно относится к контексту сотрудничества, не допуская возможных смысловых и визуальных искажений». Представители студии уточнили, что за год мониторинга было выявлено свыше 6 тыс. случаев незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России. Исковые заявления по как минимум 5 тыс. из установленных фактов составлены и направлены в суды.

Ранее сегодня, 20 января, Telegram-каналы сообщали, что на российских маркетплейсах после выхода фильма «Чебурашка» появились детские игрушки плохого качества в виде главного персонажа ленты, которые продавались по завышенной цене. В пресс-службе «Союзмультфильма» назвали продукцию контрафактной и заявили, что она не имеет отношения к киностудии.

По состоянию на 20 января сборы фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко в прокате составили 4 659 328 118 руб. Таким образом, кинолента стала самым кассовым фильмом в российском прокате.

Подробнее о новом фильме — в публикации «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Милена Костерева