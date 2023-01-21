В погоне за Коза-нострой

Маттео Мессине Денаро, арест которого в Италии отмечают как национальный праздник, 60 лет. Половину из них он скрывался от правосудия. Но даже по первым 30 годам его жизни можно изучать историю одних их самых громких и чудовищных преступлений сицилийской мафии. К моменту ареста Денаро считался едва ли не главарем Коза-ностры (Cosa Nostra). Что же до его символической роли, то он был своего рода переходным звеном от мафиози старого образца к новому поколению членов Коза-ностры.
Маттео Мессину Денаро выводят из полицейского участка в Палермо после того, как он был арестован
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В 16:30 минувшего понедельника к главному входу едва ли не самой дорогой клиники Палермо La Maddalena подъехал белый Fiat Bravo. Вышедший из него водитель, не оглядываясь, прошел в просторное лобби клиники и подошел к стойке регистратуры. Пока медсестра связывалась с кем-то по телефону, мужчина обратил внимание на тишину обычно оживленной улицы Сан-Лоренцо. Похоже было даже, что движение на улице перекрыто. Бросив пару слов медсестре, мужчина вышел из клиники. Здесь к нему подошли и попросили представиться.
На вежливый вопрос полковника Лучо Арчидияконо, главы местной Группы спецопераций карабинеров, последовал высокомерный ответ: «Вы прекрасно знаете, кто я. Я Маттео Мессина Денаро». Через полчаса вся Италия знала, что в Палермо арестован главарь сицилийской Коза-ностры, скрывавшийся от правосудия 30 лет. Прошло еще немного времени, и Италию с победой над Коза-нострой поздравляла срочно прилетевшая в Палермо премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Сын своего отца
Денаро славился своей кровожадностью и любовью к роскоши. Он был самым разыскиваемым боссом итальянской мафии
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Маттео Мессина Денаро родился в 1962 году в городке Кастельветрано на юге острова. Родился по местным меркам в хорошей и уважаемой семье. Его отец Франческо возглавлял комиссию мафии — высший управленческий орган Cosa Nostra — в провинции Трапани.
Мессина в относительно юном возрасте познакомился с огнестрельным оружием: в 14 лет он научился стрелять, а в 18 уже совершил свое первое убийство. К этому времени он был известен уже не только как сын местного мафиозного главаря. У него была работа: официально он числился телохранителем местной семьи помещиков Д`Али. В действительности же он скорее был, как сказали бы в России, «чиновником по особым поручениям».
Семья Д`Али была очень влиятельна и имела прекрасные связи, ее члены занимали высокое положение в масонских объединениях Италии. Позднее эти связи, а еще опыт отца, сумевшего умереть раньше, чем его арестовали, помогут Мессине Денаро скрываться от правосудия.
Пока же Мессина устранял противников семьи Д`Али, берег их жизнь и здоровье, заставлял других выполнять их волю и даже выполнял отдельные поручения, связанные с деньгами и недвижимостью. В ходе выполнения одного такого поручения он познакомился и стал протеже Тото Риины, главаря всей сицилийской мафии.
Плейбой по прозвищу Diabolik
Племянник Денаро Джузеппе Чимароза во время акции протеста против мафии в сицилийском городе Кастельветрано, где родился его преступный дядя
Фото: Remo Casilli , Reuters
Как и у каждого уважающего себя (и уважаемого другими) мафиози, у Мессины было прозвище — U Siccu (Тощий). Оно ему не очень нравилось, а потому он предпочитал, чтобы называли его Diabolik — по имени героя итальянских комиксов, который был известен тем, что мгновенно и без всяких сожалений уничтожал любого, кто становился на его пути. Так, Мессина однажды, не колеблясь, застрелил отельера, осмелившегося сказать, что мафиози предпочитает молоденьких девочек.
Образ жизни Денаро кардинально отличался от традиционно сицилийского, которому были верны все его предшественники. Он не стеснялся демонстрировать свое богатство (о его дорогих автомобилях, часах и одежде шла слава по всей Сицилии). Он плевать хотел на семейные скрепы. Итальянские массмедиа сейчас зарабатывают неплохие деньги, пересказывая и цитируя его переписку с любовницами. Как минимум от одной из них он имел незаконнорожденную дочь, что было совершенно немыслимо еще при Тото Риине и других главарях сицилийской мафии.
Особенности поведения Мессины Денаро компенсировались тем, что, как и его предшественники, он был чрезвычайно кровожаден. Мессина хвалился, что убитыми лично им вполне можно заполнить целое кладбище.
Эксперты из правоохранительных органов Италии говорят, что жертвами Денаро стали не менее 50 человек.
Фотогалерея
«Босса всех боссов больше нет»
Денаро принимал участие (и был позже за это заочно осужден) в убийствах в 1992 году магистратских судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино — главных борцов с мафией на Сицилии. По иронии судьбы эти убийства в конце концов привели к разгрому «старой» мафии, аресту тогдашних боссов — Тото Риины и Джованни Бруски — и вывели Денаро на первые роли. Тогда его боссом стал Бернардо Провенцано, он же Трактор. Но и его арестуют в 2006 году. А в 2007 году Денаро, по данным итальянской прессы, которая часто демонстрирует куда большую, чем полиция и карабинеры, информированность о том, что касается организованной преступности, стал очередным новым главой всей сицилийской мафии. Влиятельный еженедельник L`Espresso даже вышел с фотографией Денаро на обложке и громким заголовком «Вот новый глава мафии».
В 1993 году он принимал активное участие в серии террористических актов в Риме, Милане и Флоренции (там мишенью мафиози стала знаменитая галерея Уффици), в результате которых погибли более 90 человек.
Если самым громким преступлением Денаро было участие в убийствах Фальконе и Борселлино (он не разрабатывал планы операций, но был активным их исполнителем), то самым жутким — попытка надавить на одного из важнейших pentito — мафиози, которые переметнулись на сторону закона и были готовы дать показания против своих бывших боссов и товарищей. Таким pentito был Сантино ди Маттео — весьма информированный мафиози, который готов был не только рассказывать о преступлениях мафии карабинерам, но и, что важнее, открыто выступать в суде.
Денаро пришла в голову мысль надавить на экс-мафиози через его сына Джованни. В 1993 году 12-летнего подростка похитили. Несколько лет, пока шел процесс над высокопоставленными мафиози, подростка перевозили из одного тайного укрытия мафии в другое. Так продолжалось три года: Денаро был уверен, что на каком-то этапе отец мальчика отзовет свои показания и его старшие товарищи будут спасены. Этого не произошло. В 1996 году Джованни ди Маттео задушили, а тело растворили в кислоте. Естественно, рассказав о всех деталях по своим каналам.
Сибарит в бегах
Полиция возле укрытия, где скрывался Денаро
Фото: Antonio Parrinello, Reuters
Ко времени похищения Джованни сам Денаро уже скрывался от итальянского правосудия. Последний раз его видели отдыхающим с братьями в Форте-дей-Марми летом 1993 года.
Его, разумеется, искали. В Амстердаме до сих пор рассказывают историю о том, как в один из местных баров ворвались несколько вооруженных людей, накинув одному из посетителей пальто на голову, вытащили его из зала, бросили в автомобиль без опознавательных знаков и исчезли. Позже стало известно, что посетители бара были свидетелями спецоперации итальянских правоохранительных органов по задержанию Маттео Мессины Денаро. Перед ни в чем не повинным туристом-англичанином, которого приняли за мафиози, потом, разумеется, извинились.
Впрочем, операция в Нидерландах была скорее исключением из правил. В отличие от боссов других преступных организаций, калабрийской Ндрангеты или неаполитанской Каморры, сицилийцев ловят обычно на самом острове. Так было и с Рииной, и с Бруской, и с Бернардо Провенцано. Правда, это не столько облегчало, сколько усложняло работу: Сицилия большая, а контролировать ее необыкновенно сложно.
Денаро, разумеется, не находился на острове постоянно. Его любовь к жизни и женщинам такого не допускала. Он мог провести время с любовницей на греческом курорте, купить костюм в Милане.
Обнаруженные сейчас его тайники, в которых есть и драгоценности, и деньги, и товары, которые легче всего купить в магазинах для взрослых, вполне отражают образ жизни беглеца. Похоже, он жил полной жизнью, оставаясь незаметным для тех, кому поручено было его ловить.
Представители правоохранительных органов сейчас объясняют это беспрецедентным уровнем поддержки и защиты, которым пользуются беглые мафиози, тем более такого ранга, как Денаро. Тереза Принчипато, сотрудник Национального управления по борьбе с мафией, а до того — заместитель прокурора Палермо, говорит о настоящей системе защиты, в которую встроены в том числе и «масонские» элементы. В свою очередь, нынешний глава прокуратуры Палермо Маурицио де Лучиа, выступая на пресс-конференции по итогам задержания Денаро, отметил, что в течение многих лет Денаро «помогал определенный слой горожан», в отношении которых еще будет проведено особое расследование. Под «горожанами», считают итальянские журналисты, де Лучиа подразумевает в первую очередь врачей.
Национальное управление по борьбе с мафией и карабинеры (именно они занимаются розыском мафиози) старались взять преступника не быстротой, а тщанием. Любой, кто так или иначе оказывался рядом с Денаро, немедленно попадал под наблюдение властей. И, если была такая возможность, отправлялся в тюрьму. Так произошло с несколькими помощниками Денаро и его любовницей, которой в свое время дали три года за «оказание помощи» преступнику в бегах.
Тщательно отрабатывая связи Денаро, следователи получили информацию о том, что у него обнаружено смертельно опасное и требующее постоянного медицинского контроля заболевание — рак прямой кишки. Говорили о том, что Денаро лечится и даже перенес две операции в палермской клинике La Maddalena. Карабинеры начали перебирать каждого пациента больницы.
Внимание следователей привлекло одно имя — Андреа Бонафеде. Ему было примерно столько же лет, сколько и Денаро. Диагнозы совпадали. Впрочем, окончательно в том, что Денаро использует документы на имя Бонафеде, следователей убедил факт того, что в то время, как, по данным La Maddalena, синьор Бонафеде перенес в 2021 году очередную операцию, настоящий Бонафеде находился у себя дома. После этого арест Денаро стал лишь вопросом времени. Обладая информацией о том, когда именно Денаро в очередной раз посетит клинику, карабинерам не составило труда вовремя оцепить улицу вокруг клиники. Операция по задержанию самого высокопоставленного мафиози Сицилии и одного из самых разыскиваемых преступников мира, которую ждали 30 лет, заняла в итоге несколько минут.