Европарламент принял необязывающую резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине

Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины». Документ не является юридически обязывающим, но другие институты власти Евросоюза должны принять его во внимание.

Резолюцию поддержали 472 депутата, 19 выступили против, 33 человека воздержались. О голосовании по документу сообщили несколько депутатов. «Давайте работать вместе со всеми международными партнерами, чтобы как можно скорее достичь соглашения о создании этого трибунала»,— написал депутат Зигфрид Мурешан в Twitter (Румыния).

Европарламент в резолюции заявил о необходимости для Евросоюза и его стран добиваться создания спецтрибунала. Депутаты призвали добиваться международной поддержки этой идеи — в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7. По мнению Европарламента, спецтрибунал дополнил бы работу Международного уголовного суда.

«Хотя точный состав и методы работы специального трибунала еще только предстоит определить, они должны будут соответствовать самым высоким критериям прозрачности и беспристрастности… Специальный международный трибунал должен обладать юрисдикцией для расследования не только в отношении Владимира Путина и политического и военного руководства РФ, но и в отношении Александра Лукашенко и политического и военного руководства Белоруссии»,— говорится в резолюции.

Кроме того, Европарламент призвал ЕС обсудить правовые возможности использования государственных активов России в качестве репараций за «нарушения международного права в отношении Украины».

Еврокомиссия в ноябре предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Министры иностранных дел стран Евросоюза ранее не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу, рассказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кремль заранее считает вероятное создание такого трибунала нелегитимным.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее в январе предложила создать спецтрибунал на основе украинских законов. Она также призвала реформировать Римский статут 1998 года, чтобы Международный уголовный суд, который использует документ в качестве основополагающего, мог вводить ответственность за совершение агрессии одной страны в отношении другой.

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