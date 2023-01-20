Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не приветствует возобновление авиасообщения с Россией, которое поддержал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Вместо этого она призвала позаботиться о репутации страны и не допустить раскола между Грузией и западными партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

«В то время как все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, у меня и, уверена, у большинства общества позиция правительства и правящей партии вызывает недоумение»,— говорится в опубликованном на сайте президента Грузии заявлении.

Ранее господин Кобахидзе говорил, что возобновление авиасообщения с Россией облегчит жизнь проживающих в РФ грузин. Президент не согласна с этим аргументом. «Хотя бы потому, что на протяжении месяцев, несмотря на все мои усилия, мне не удавалось добиться результата относительно упрощения критериев предоставления гражданства (Грузии этническим грузинам.— "Ъ")»,— подчеркнула госпожа Зурабишвили.

По мнению президента, слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, не исключившего восстановление авиасообщения с кавказской страной,— пример «устаревшего трюка России», который направлен на то, чтобы внести раскол в отношения Грузии с западными партнерами.

Вместо возобновления авиасообщения госпожа Зурабишвили призвала правительство «изучить вопрос притока российских граждан со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются». В частности, президент призвала заняться регулированием права на работу, регистрацию бизнеса, приобретение собственности и на открытие русскоязычных школ.

Также вместо возобновления полетов госпожа Зурабишвили потребовала от правительства ответить на обвинения западных партнеров об обходе Россией санкций через Грузию. «Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений, которые будут категоричны и подкреплены фактами»,— заключила президент.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал позицию грузинских властей «мужественной», поскольку они, по словам главы МИДа, «руководствуются интересами» Грузии, а не западных стран. Он также дал понять, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией, возможно, будет возобновлено в скором будущем. 19 января Ираклий Кобахидзе заявил, что считает возобновление авиасообщения с Россией важным для граждан Грузии. Авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено в 2019 году указом Владимира Путина после протестов в Тбилиси.

Эрдни Кагалтынов