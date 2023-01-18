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Коммерсантъ FM
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Сергей Лавров впервые похвалил Грузию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию грузинских властей «мужественной», поскольку они, по словам главы МИДа, «руководствуются интересами» Грузии, а не западных стран.

С таким заявлением господин Лавров выступил сегодня, 18 января, на пресс-конференции по итогам работы дипломатического ведомства в 2022 году, отвечая на вопрос корреспондента грузинского пророссийского телеканала «Альт-Инфо» о российско-грузинских отношениях.

«Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует — открыто, публично — присоединиться к санкциям против Российской Федерации»,— напомнил Лавров. По его словам, «то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, вызывает уважение».

Сергей Лавров дал понять, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное летом 2019 года после антироссийских выступлений в Тбилиси, возможно, будет возобновлено в скором будущем. Министр заметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% во многом благодаря туризму и торговым отношениям с Россией.

«Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются»,— заключил он.

Отметим, что в западных СМИ, в том числе в американской The New York Times, в последнее время все чаще публикуются статьи о нарушении Грузией режима антироссийских санкций, введенных Западом вслед за специальной военной операцией (СВО) на Украине. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в первые же дни СВО заявил, что кавказская страна не будет вводить против РФ никаких национальных санкций, хотя и присоединится ко всем международным финансовым санкциям в первую очередь в финансовой сфере.

Отметим, что Сергей Лавров в течение почти двадцати лет был для грузинских властей наиболее «трудным» партнером в российском руководстве. Особенно наглядно это проявлялось во время правления в Грузии Михаила Саакашвили. В ходе рабочего визита в Тбилиси в феврале 2005 года Лавров демонстративно отказался посетить мемориал грузинских воинов, погибших за территориальную целостность страны в Абхазии и Южной Осетии. В ответ президент Михаил Саакашвили заставил Лаврова час прождать себя в президентской приемной.

В ходе «пятидневной войны» 2008 года Лавров отличался наиболее резкой, порой не совсем дипломатичной риторикой в отношении властей Грузии. Например, он сказал, что грузинская сторона «пытается отползти» от ранее достигнутых договоренностей.

Сергей Лавров был инициатором изменения названия столиц Абхазии и Южной Осетии во всех официальных документах МИД РФ: Цхинвал и Сухум вместо принятых ранее в Москве названий Сухуми и Цхинвали.

Российско-грузинские отношения начали сравнительно «теплеть» после ухода с политической сцены Грузии Михаила Саакашвили и прихода к власти ныне правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили.

Георгий Двали, Тбилиси

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