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Коммерсантъ FM
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Грузия приветствует возможное возобновление прямого авиасообщения с Россией

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе считает возобновление авиасообщения с Россией важным для граждан Грузии. Так наиболее влиятельный человек в стране после премьер-министра Ираклия Гарибашвили и основателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, не исключившего восстановление авиасообщения с кавказской страной.

Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Ираклий Кобахидзе

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

«Если полеты возобновятся, это будет очень важно для наших соотечественников, и мы только приветствуем такое решение»,— заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе, отвечая на соответствующий вопрос журналиста проправительственного телеканала Imedi.

По словам Ираклия Кобахидзе, решение о запрете прямых полетов, принятое российским руководством в 2019 году, «принесло убыток гражданам Грузии». При этом глава правящей партии отверг все претензии местной оппозиции в «коллаборационизме с Россией в авиационной сфере», сославшись на то, что некоторые оппозиционные лидеры не прочь получать деньги из России по авторским правам своих родственников и сдавать квартиры в аренду гражданам РФ.

«Когда речь идет об облегчении жизни наших граждан, мы приветствуем любое подобное решение»,— подчеркнул господин Кобахидзе.

В условиях, когда туризм за последние десять лет превратился в главную индустрию страны, возобновление рейсов из РФ в Тбилиси, Батуми и Кутаиси приведет к росту туристического потока, и Грузия в текущем году получит еще больший доход от туризма, чем в 2022 году: $3,2 млрд.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию грузинских властей «мужественной» и похвалил их за следование интересам своей страны, а не западных стран. На Западе тем временем все чаще звучат обвинения в нарушении Грузией антироссийского санкционного режима и «прямые полеты» могут быть восприняты как дальнейший отход Тбилиси от линии Запада. ЕС запретил полеты российских авиакомпаний после начала специальной военной операции на Украине.

О том, как господин Лавров оценил итоги 2022 года для России,— в материале «Ъ» «Многополярное расстройство».

Георгий Двали, Тбилиси

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