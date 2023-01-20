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Коммерсантъ FM
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Китай возобновит групповой туризм в Россию и ряд других стран с 6 февраля

Китай разрешил туристическим агентствам и онлайн-компаниям возобновить групповой выездной туризм в ряд стран, в том числе Россию, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма КНР.

В список стран, в которые Китай разрешил отправлять туристические группы, помимо России вошли Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Мальдивы, Шри-Ланка, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Лаос, ОАЭ, Египет, Кения, ЮАР, Швейцария, Венгрия, Новая Зеландия, Фиджи, Куба и Аргентина.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает прибытия первых групп туристов из Китая уже в феврале-марте. Пресс-служба АТОР сообщила, что турпоток в Россию сейчас «практически равен нулю» в том числе из-за того, что в России не работают карты Visa и Mastercard. В пользу восстановления въездного потока из Китая сыграет то, что в России принимаются карты китайской платежной системы UnionPay, передает АТОР слова заместителя директора въездного туроператора «Академсервис» Александра Курносова.

С началом пандемии COVID-19 Китай приостановил практику выездных туристических групп. КНР проводила политику нулевой терпимости к коронавирусу, вводя жесткие локдауны по всей территории страны. В декабре 2022 года на фоне массовых протестов власти Китая ослабили коронавирусные ограничения. В частности, тем, у кого заболевание проходит в легкой форме, больше не придется находиться в карантинных центрах на период лечения. С 8 января в КНР отменили пятидневный карантин для путешественников.

При этом в Китае до сих пор продолжается крупная вспышка заболеваемости COVID-19. 14 января китайские органы здравоохранения сообщили почти о 60 тыс. смертей, связанных с коронавирусом, в период с 8 декабря 2022 года по 12 января. В конце декабря китайские власти перестали публиковать ежедневные данные о COVID-19. Несмотря на ослабления коронавирусных ограничений в Китае, Россия продолжит контроль на пунктах пропуска через границу с КНР.

Подробнее о том, как был организован китайский туризм в Россию до пандемии,— в спецпроекте «Ъ» «По системе "все свои"».

Эрдни Кагалтынов

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