По системе «все свои»

В прошлом году Россию посетили около 1,25 млн туристов из КНР. Это примерно 1% от общего числа выехавших за рубеж китайцев, но на отечественном рынке они заметные игроки. Теневая индустрия гостеприимства для граждан Поднебесной активно развивается уже четыре года, но на федеральном уровне на нее обратили внимание только в сентябре после «китайского коллапса» в музеях Санкт-Петербурга. “Ъ” разобрался, как устроен этот бизнес.

Запретный город на Фрунзенской

В первой половине дня на Фрунзенской набережной в Москве можно встретить десятки туристических групп из Китая. В этом районе нет особенных достопримечательностей, но вся улица заставлена автобусами. Китайцев привозят в ювелирные магазины, которых на улице шесть.

Не в составе туристической группы попасть можно только в один из них. В остальные не пропускают охранники: говорят, что это частная галерея, принимающая только «по заявкам». Или молча вешают табличку «учет». Окна магазинов закрыты непрозрачной пленкой. Местные жители утверждают, что эти магазины, как и толпы туристов из Китая, появились в 2017 году.

Магазины «только для китайцев» существуют и в Санкт-Петербурге. Один, например, два месяца работал в стенах Петропавловской крепости. Прямо над Музеем янтаря, после посещения которого китайцев отводили на второй этаж за покупками. Цены там были сильно выше среднего, янтарные украшения стоили несколько миллионов рублей. Как писали местные СМИ, владельцем был китаец, известный как Яша Ли.

В августе 2019 года ЦБ впервые назвал китайских туристов лидерами по совокупным расходам в России. При этом эксперты отмечали, официальные $264 млн, которые китайцы оставили за первые три месяца 2019 года,— это не более 40% реально потраченной ими суммы. Остальное осталось в тени.

Источники “Ъ”, работающие с китайскими туристами, указали на два самых распространенных нарушения в заведениях «для своих» — неучтенный оборот наличности, в том числе китайских юаней, и сделки через китайские платежные системы WeChat Pay и Alipay. Такие трансакции не фиксируются российской налоговой службой.

По данным источников “Ъ”, в среднем один такой магазин принимает около 400 туристов в день. Некоторые продавцы выдают искусственно выращенные камни за натуральные, а золото и янтарь низкой пробы выставляют как дорогой продукт. Накладные и чеки выдаются, но качество товара не соответствует цене. Об этом китайцы узнают, только вернувшись домой и отдав украшения на экспертизу.

Туристы возле магазина на Фрунзенской набережной в Москве Фото: Коммерсантъ

Российские туроператоры утверждают, что эти заведения арендуют помещения на сезон. Оформлены они на россиян, но по факту управляет деятельностью гражданин КНР.

“Ъ” проверил некоторые из магазинов на Фрунзенской. Всего здесь зарегистрировано семь предприятий, занимающихся торговлей ювелирными изделиями. У некоторых из них нет торговых названий, что незаконно.

Магазины «для своих» в Москве Магазин на Фрунзенской набережной, 46 охрана назвала частной галереей, не пропустив корреспондента внутрь. По этому адресу зарегистрированы три магазина. Торговлей драгметаллами занимается только ООО «Русский сувенир», зарегистрированное в 2016 году. Выручка в 2018 году, по информации «СПАРК-Интерфакса», составила 48,4 млн руб. Гендиректор — Ирина Чигойдакина, учредитель — Алексей Пошехонов. В доме 34 разместилась салон-галерея «Дружба». Также, по утверждению охраны, принимающий только тургруппы. По этому адресу зарегистрированы восемь действующих компаний. Ни одна из них не связана со сферой искусства. С 2018 года по этому адресу размещается ООО «Врынцы», которое занимается в том числе торговлей золотом и драгоценными камнями. Выручка в 2018 году — 23,4 млн руб. Еще один крупный ювелирный магазин на набережной — «Золото-государь». Зарегистрирован в 2017 году как собственность иностранных граждан и принадлежит Лю Цинэню. В 2018 году продажи составили 128,1 млн руб. Попасть внутрь корреспонденту “Ъ” не удалось. ООО «Октябрь» в доме 36/2 официально занимается торговлей ювелирными изделиями. Зарегистрировано в 2018 году. Собственник — Синь Пэй, гендиректор — Сергей Потапов. Выручка в 2018 году — 45,1 млн руб. Внутрь корреспондента не пустили. Для сравнения, всего в Москве зарегистрировано 818 компаний, торгующих ювелирными изделиями. Средняя выручка таких предприятий за 2018 год — 120,5 млн руб.

“Ъ” удалось на условиях анонимности поговорить с предпринимателем, работающим с китайскими туристами. По его словам, фигурирующие в СМИ доли теневого оборота сильно преувеличены. Сейчас большая часть платежей в крупных магазинах — это безналичный расчет картами китайской платежной системы UnionPay, аналога Visa и MasterCard.

Собеседник указывает, что за последние несколько лет ужесточился налоговый контроль, а работающие в России китайцы опасаются серьезно нарушать закон. Выбор китайскими туроператорами в качестве партнеров торговых точек, которые принадлежат или управляются китайцами, он объясняет большим доверием к соотечественникам.

«"Китайский" магазин может работать себе в убыток два года, потому что у него есть подушка безопасности — админресурс из КНР, откуда ему будут присылать группы. У русских такого нет. Китайская компания может запретить туристам посещать определенный магазин, и они туда не поедут. Китайцам важна репутация: пока мы им нравимся, они к нам едут. В лучшем случае российский магазин продаст свою долю китайцам, в худшем — разорится»,— говорит собеседник “Ъ”.

По его словам, покупки в российских магазинах составляют около 10% бюджета китайского туриста на поездку.

Туристический маджонг

Пока туристы смотрят балет «Лебединое озеро», гид Ли (имя изменено по просьбе героя) ждет их в кафе напротив Мариинского театра. На шее у него висит большое янтарное украшение. Такие носят многие китайские гиды. В Поднебесной существует легенда, что этот камень целебный и привлекает удачу.

Ли работает гидом нелегально. У него нет ни обязательной государственной регистрации, ни разрешения работать в музеях. Он сотрудничает с «неофициальным филиалом» китайского туроператора UTour. Билеты в Царское Село и Эрмитаж достает через перекупщиков, а на улицах никто не спрашивает у него разрешение на работу.

Как стать гидом в России Согласно постановлениям правительств Москвы и Санкт-Петербурга, гиды-переводчики и экскурсоводы для своей работы обязаны получать государственную аккредитацию. Для этого необходимо пройти платные курсы и сдать экзамен по истории города на иностранном языке в городском туристско-информационном центре. Курсы стоят около 60 тыс. руб. Затем нужно получить разрешение на работу в музеях — так называемую лицензию или музейный бейдж. Это добровольная процедура, но по факту музеи не допускают до работы на своей территории гидов без специального разрешения. Чтобы его получить, нужно пройти курсы уже при музее. Эта система работает с середины 1990-х годов. Сколько стоят разрешения музеев: Эрмитаж. Первичная лицензия — 25 тыс. руб., продление на год — 5,5 тыс. руб.

Петергоф — 2,3 тыс. руб. на год

Пушкин — 1,8 тыс. руб. на год

Петропавловская крепость — 1,3 тыс. руб. на два года

Исаакиевский собор и Храм Спаса на Крови — 3 тыс. руб. на три года

Ли приехал в Россию вместе с родителями из Пекина еще в 2000 году, отец открывал в Санкт-Петербурге ресторан. Он окончил русскую школу, получил дипломы лингвиста и менеджера. И практически сразу начал подрабатывать гидом. В 2007 году, когда Ли было 18 лет, его среднемесячный доход составлял уже $3 тыс. (или около 75 тыс. рублей по тогдашнему курсу). В России он живет по виду на жительство и не собирается отказываться от паспорта КНР.

Нелегальные гиды, такие как Ли, не получают зарплату или фиксированный гонорар. Они сами платят неофициальной китайской турфирме, чтобы начать работать с группой. Разовый «взнос» обычно составляет $15 тыс. Еще есть так называемая комиссия или налог на голову, которые гид должен заплатить с каждого человека в группе. Цены на одного туриста варьируются от $10 до $25. Посещение музеев и обеды для группы гид тоже вынужден оплачивать сам.

Китайский гид в Царском селе в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ

Зарабатывают гиды на дополнительных услугах (например, платных экскурсиях) и доли с сумм, потраченных туристами в магазинах, подобных описанным выше.

Магазин отдает гиду 30% от выручки с его группы. Полученные деньги гид делит пополам с турлидером — представителем китайского туроператора, сопровождающим группу. Половину своей доли каждый из них отдает фирме, которая приняла группу в России. В итоге гид может получить 7,5% от потраченной его группой суммы.

Такая схема существует последние три года. Для гидов, по словам Ли, это лотерея. Если группа купит товара на большую сумму, ты выиграл. Если нет — ушел в минус. Но для китайского туроператора эта лотерея всегда беспроигрышная.

«Одна группа может купить в магазине товаров на 5–6 млн руб., а может и ничего не купить. В 2015–2016 годах деньги просто падали. Упал рубль, и приехало гораздо больше туристов. За год минимум 10 млн руб. тогда заработал»,— вспоминает Ли.

Он смог почти на год уехать в Китай, сыграть там свадьбу, вернуться и открыть в Санкт-Петербурге собственный ресторан китайской кухни. Сейчас у него двое маленьких детей. Гидом он работает редко. Большую часть времени тратит на ресторан, который тоже принимает организованные группы.

Ли опасается возросшей конкуренции. По его словам, в Санкт-Петербурге уже достаточно много заведений, работающих для китайцев и принадлежащих китайцам.

Все началось со списков

Массово туристы из Китая поехали в Россию в 2015 году. Сыграли два фактора: ослабление рубля и расширение чартерного авиасообщения.

В 2015 году улететь из КНР в Россию можно было из десяти китайских городов. К концу 2019 года, по данным туристической ассоциации «Мир без границ», прямое авиасообщение с Россией имеют уже 24 города КНР. Российско-китайский мост обслуживают 23 авиакомпании (10 российских, 8 китайских, 5 из других стран).

Прямые перелеты из КНР в Россию 2015 14 авиакомпаний 4 китайские 10 российские

2019 23 авиакомпании 8 китайские 10 российские 5 из других стран



В 2014 году с целью туризма в Россию въехало около 410 тыс. граждан КНР, а в 2018-м — 1,25 млн, свидетельствуют данные погранслужбы ФСБ. Вместе с туристами приехали и те, кто хотел заработать на быстрорастущем рынке.

По межправительственному соглашению о безвизовом въезде от 2000 года граждане КНР в составе групп от 5 до 50 человек могут приезжать в Россию на срок до 15 дней. Продает туры и отправляет группы китайская турфирма. В России группу должна принять компания из специального перечня Ростуризма, согласованного регуляторами обеих стран. Сейчас в этом реестре 443 фирмы. Они оформляют списки групп и передают их на пограничные пункты для безвизового пропуска.

Восьмидневный тур в Москву и Санкт-Петербург из крупного китайского города в среднем стоит от 30 тыс. руб. В цену включены авиаперелет, проживание, питание, транспорт и некоторые экскурсии в обоих городах.

Китайские фирмы сейчас продают туры ниже себестоимости на $50–150 с человека в зависимости от категории, утверждает гендиректор компании «Эллипс-тур» Елена Трищенко. Ее фирма работает с туристами из Поднебесной с 1998 года. Деньги за работу принимающей стороны оператор из КНР переводит только в конце сезона. Российская компания по сути работает в долг, поэтому на такие условия соглашаются не все.

Постоянный демпинг с китайской стороны привел к тому, что российские компании либо уходят с рынка, либо занимаются перепродажей групповых списков неофициально работающим в России китайским фирмам, говорит исполнительный директор ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов. Де-юре туристов принимает российский оператор, а по факту — неофициальный филиал китайского.

Цена одного списка может доходить до 10 тыс. руб., рассказывали источники на рынке. Такая практика существует около пяти лет. Именно она, по мнению собеседников “Ъ”, способствовала переходу бизнеса в серую зону. Якобы перепродажей списков занимаются до 60% российских операторов.

Туристы из Китая на Фрунзенской набережной в Москве Фото: Коммерсантъ

Госпожа Трищенко считает, что сейчас списки уже не продают. В этом больше нет необходимости, так как почти все операторы и так управляются китайцами. Даже если де-юре их владельцами и гендиректорами являются российские граждане. По ее оценке, в Москве и в Санкт-Петербурге практически все компании работают по такой схеме. Ростуризм на момент публикации не смог прокомментировать “Ъ” это утверждение.

Владельцы китайских турфирм, по словам собеседников “Ъ”, создают в России нужную для обслуживания группы инфраструктуру — полузакрытые магазины, рестораны, гостиницы, транспортные компании. Гиды, работающие с группой, также занимаются обменом валюты.

Российских игроков на рынке почти не осталось, и китайский бизнес теперь конкурирует сам с собой, считает китаист, гендиректор турфирмы «Калина трэвел» Александр Федин. Похожей точки зрения придерживается предприниматель, предлагающий водные прогулки и вечеринки на лодках для китайских туристов в Санкт-Петербурге. На условиях анонимности он сообщил, что за последние несколько лет его доходы упали вдвое. Раньше с рейса судно зарабатывало 30 тыс. руб., теперь доход в 15 тыс. руб. считается удачным. Так произошло из-за того, что китайцы, по его словам, сами стали заниматься этим бизнесом.

В результате упало качество сервиса, что заметили и сами туристы из КНР.

«Россия — страна третьего мира, где нет никакого представления о сервисе. Поезд старый и замусоренный, гиды все время требовали, чтобы мы ходили в рестораны с китайской едой, это ужасно — побывать в России и не попробовать русскую еду!» — пишут в отзывах пользователи самой популярной в Китае соцсети WeChat.

Китайские турфирмы и гиды зарабатывают даже на проходе в места, бесплатные для посещения: в столичное метро (около 1,5 тыс. руб.) или в Мавзолей Ленина (около 2 тыс. руб.).

«Экскурсоводы берут по 100 юаней (900 руб.— “Ъ”) за поход на Новодевичье кладбище. Его посещение бесплатно! Когда я сказала об этом туристическому агентству, мне ответили, что в эту сумму входит входной билет, зарплата водителя автобуса, зарплата гида, доля фирмы… я потеряла дар речи!» — делится впечатлениями о путешествии китаянка Ци.

Расценки для туристов при цене тура Москва — Санкт-Петербург 60 000 руб.

(по курсу на октябрь 2019) Цена для туристов из КНР Официальная цена Московский метрополитен 1350 руб. (150 юаней) от 55 руб.

Музей Великой Отечественной войны 2350 руб. (260 юаней) 300 руб.

Третьяковская галерея 3600 руб. (400 юаней) 500 руб.

Московский кремль 3600 руб. (400 юаней) от 500 руб.

Цирк 4500 руб. (500 юаней) от 500 до 5000 руб.

Балет «Лебединое озеро» 11750 руб. (1300 юаней) от 6400 руб.

ГМЗ Петергоф 4000 руб. (450 юаней) 1000 руб.

Военно-медицинский музей в Санкт-Петербурге 2350 руб. (260 юаней) 300 руб.

Катание по Неве 4500 руб. (500 юаней) от 600 руб.

Новодевичье кладбище 1350 руб. (150 юаней) бесплатно

Центральный военный музей 4500 руб. (500 юаней) 250 руб.

ГМЗ Царское село 6400 руб. (700 юаней) от 1000 руб.

Тем не менее именно бизнес-модель с максимально дешевыми турами позволяет наращивать поток туристов, считает собеседник “Ъ” на рынке. Если ее разрушить, туристов не будет. Платить большие деньги за поездку в Россию китайцы не захотят.

Елена Трищенко уверена, что больше трех лет групповой туризм не продержится. Нынешние туристы почти все старше 50 лет. По ее мнению, китайская молодежь практически не путешествует организованными группами.

Дружба по квотам и понедельникам

В сентябре 2019 года на рассмотрении концепции развития «Царского Села» замминистра культуры Алла Манилова выступила с громким заявлением: из-за китайцев российские туристы не могут попасть в главный объект музея-заповедника — Екатерининский дворец, где располагается Янтарная комната.

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от "Царского Села". Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим: ваш день в “Царском Селе” — понедельник или понедельник и четверг»,— сказала Манилова (цитата по «РИА Новости»).

Вскоре Минкульт в специальном заявлении, а затем и сама госпожа Манилова уточнили и смягчили позицию: никаких ограничений для китайцев вводить не планируется. Как пояснил “Ъ” директор Департамента музеев ведомства Владислав Кононов, проблему будут решать перераспределением потока в другие объекты музея. По его словам, у некоторых музеев есть договоренности с турфирмами о квотировании, но от этого нужно избавляться и не отдавать никому предпочтений.

В высокий сезон Екатерининский дворец ежедневно принимает от 10 тыс. до 12 тыс. человек. По разным данным, от трети до 70% из них — китайцы.

Со следующего года музей предполагает продавать билеты только онлайн и по паспорту, а также не больше четырех билетов на одного человека. Сейчас на сайте можно купить 100 электронных билетов в день. Система электронного бронирования билетов успешно работает на примере музеев Московского Кремля, указывает господин Кононов.

На уровне музея о проблемах с турпотоком из КНР было известно с 2015 года. Причиной стал не только рост числа посетителей, но и нелегальные гиды, работающие в обход музейных правил. Специалистов со знанием китайского языка не хватало, и нелегальные гиды быстро заполнили эту нишу, считает начальник экскурсионно-методического отдела «Царского Села» Наталья Жукова.

Очередь из туристов на вход в Екатерининский дворец в Царском селе Фото: Коммерсантъ Екатерининский дворец — самый популярный у туристов объект музея Фото: Коммерсантъ В Екатерининский дворец китайцы в основном едут, чтобы посмотреть Янтарную комнату Фото: Коммерсантъ Предыдущий слайд Следующий слайд Очередь из туристов на вход в Екатерининский дворец в Царском селе Фото: Коммерсантъ Екатерининский дворец – самый популярный у туристов объект музея Фото: Коммерсантъ В Екатерининский дворец китайцы в основном едут, чтобы посмотреть Янтарную комнату Фото: Коммерсантъ

«Китайские псевдогиды рассказывали, что во дворце Царского Села чуть ли не выпивал и закусывал Ленин, а дворец построил Сталин и что они все обнимались с Николаем II. Это вызывало бурную реакцию: туристы начинали громко смеяться. Бывало и такое: отодвинули леер, сели на исторические кресла и дружно фотографировались. Однажды даже пришлось вызвать полицию»,— вспоминает обстановку в музее четыре года назад Наталья Жукова.

В 2016 году Царское Село ввело обязательную групповую аудиоэкскурсию в сопровождении представителя музея. Он следит за прохождением маршрута и соблюдением правил. Позже по такому пути пошли Петергоф и Эрмитаж. В какой-то мере это помогло, но возле входа в Екатерининский дворец по-прежнему выстраиваются многочасовые очереди из китайских туристических групп с неофициальными гидами.

Особенная восточная мудрость

Еще до того, как на проблему обратили внимание администрации музеев и власти, российские гиды сами пытались бороться за свою работу.

Арина Веселова работает с китайскими туристами больше 15 лет. Она закончила институт с углубленным изучением китайского языка и практически сразу стала экскурсоводом. Сначала в родном Владивостоке, потом в петербургской турфирме «Катюша», где вскоре узнала о серьезной конкуренции со стороны нелегалов из КНР.

Арина Веселова у входа в музей Эрмитаж Фото: Коммерсантъ

Вместе с другими экскурсоводами она организовала инициативную группу и проводила рейды по выявлению неофициальных гидов. Когда удавалось поймать с поличным, сдавали в полицию или миграционную службу.

В некоторых случаях суд приговаривал нелегалов к штрафу в размере 3 тыс. руб. или выносил предупреждение за работу без специального разрешения. За повторное нарушение грозит выдворение. Но случалось ли такое, никто из российских гидов не знает.

В 2016 году «Катюша» почти обанкротилась, и госпожа Веселова осталась без работы. Тогда подработку предложила уже китайская турфирма. Арина согласилась.

«У меня были названия и адреса магазинов и ваучер, на котором продавец ставит печать, на сколько группа купила товаров. Мне не повезло — купили всего пару матрешек. В магазин заезжали под предлогом "сходить в туалет". В программе написано, что три магазина — обязательно. Заезжать в другие места и тем более магазины гид не имеет права — оштрафуют»,— рассказывает она.

Веселова получила деньги на карту и больше с китайцами, по ее словам, не работала. Но когда вспоминает об этом, оправдывается: денег совсем не было.

В 2014 году у Арины Веселовой от туркомпаний было 64 группы, в 2016 году — 11, в 2018 году — 9. В этом году ей не предложили ни одной. Она устроилась на работу в Эрмитаж и продолжает иногда ловить там нелегальных китайских гидов.

Мифы о России от китайских гидов Непрофессиональные китайские гиды немного знают об истории и культуре России и рассказывают туристам то, что сами придумали. Или на чем можно заработать. Они уверяют, что немцы не захватили Ленинград во время Второй мировой войны, потому что основной их целью был не город, а Янтарная комната в Екатерининском дворце. Китайские туристы верят, что если зачать ребенка во время северного сияния, то он вырастет умным и талантливым. Выстрел из пушки со стены Петропавловской крепости (традиционный Полуденный выстрел) производится специально для нашей группы. Цена — около 1 тыс. руб. с человека. Санкт-Петербург построен на залежах янтаря. Янтарь лечит от всех болезней и привлекает удачу. Туристы обязательно должны купить янтарное украшение.

Два года назад Ли и другие граждане КНР, давно живущие в России, создали ассоциацию «Восточная мудрость». Они предложили российскими экскурсоводами вместе бороться с нелегалами. Но российские гиды на контакт не идут.

«Сейчас они приходят с видом на жительство, который меня, сертифицированного гида, уравнивает в правах с этим китайцем. Только я плачу налоги, а он нет»,— объяснила в беседе с “Ъ” заместитель руководителя Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков с китайского языка Полина Рысакова.

Один Китай — два подхода

Россия — не единственная страна, которая не справляется с быстрорастущим потоком туристов из КНР. По прогнозам компании Credit Lyonnais Securities Asia, в 2020 году число китайских туристов, выезжающих за границу, вырастет до 200 млн в год. Россия, по данным Китайской туристической академии, входит в десятку самых популярных направлений. В этом рейтинге есть также Камбоджа и Австралия.

В Камбодже, как и в России, схожая ситуация с теневым туристическим бизнесом. После жестокого подавления массовых протестов 2013–2014 годов Запад свернул многие программы помощи стране. Китайские инвесторы стали не только экономическим, но и геополитическим выбором. В 2015 году премьер-министр Хун Сен пригласил КНР развивать город-курорт Сиануквиль.

Результатом стала невероятная даже по китайским меркам трансформация города. В 2015–2018 годах специалистов, бизнесменов и строителей из Поднебесной прибыло столько, что они теперь составляют около 20% населения — 40 тыс. человек. Турпоток из КНР за этот период в среднем удваивался каждый год и в 2018 году достиг 2 млн человек.

Большинство прибывают организованными группами. Путешествуют по заранее определенному маршруту, останавливаются в китайских отелях и покупают товары в магазинах, принадлежащих китайцам. И хотя приток китайцев создал рабочие места для камбоджийцев, он одновременно закрыл Сиануквиль для внутреннего туризма.

Австралия посетители: 1,5 млн доход: $ 11,5 млрд один турист принес: $ 7,66 тыс

Камбоджа посетители: 2 млн доход: $ 4,35 млрд один турист принес: $ 2,1 тыс



Противоположный пример — Австралия. Здесь китайский турпоток нарастал постепенно с 300 тыс. человек в 2009 году до 1,5 млн человек в 2018 году. Приезжавших вынуждали пользоваться уже существующей инфраструктурой вместо того, чтобы позволять строить собственную.

Как рассказали “Ъ” в государственной организации Tourism Australia, во-первых, ставка была сделана на привлечение индивидуальных путешественников из среднего класса, а не групповые программы. Во-вторых, подготовка местных гидов, знающих китайский язык, сократила спрос на «свои» рестораны и магазины. В-третьих, в австралийскую торговую и туристическую инфраструктуру интегрировали привычные для китайцев платежи по QR-кодам в системах Alipay, WeChat и других. Это также снизило возможности для теневого бизнеса.

С 1 октября 2019 года граждане 53 стран, в том числе КНР, могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по краткосрочной бесплатной электронной визе. Власти города прогнозируют, что поток иностранцев, главным образом из Китая, благодаря этому вырастет на 65%. С 1 января 2021 года электронные визы для иностранцев начнут действовать по всей России.

«Сегодня китайский поток составляет 30% от всего въездного туризма. К 2025 году число туристов планируют удвоить. Если геополитическая ситуация не изменится, поток будут увеличивать за счет китайцев,— говорит глава ассоциации “Мир без границ” Александр Агамов.— Вопрос не к китайцам, а к тому, как мы ведем бизнес и почему мы проигрываем эту конкуренцию. С ними надо научиться работать и относиться к ним как к возможности, а не как к обременению. Нравится нам это или нет».