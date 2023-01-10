Роспотребнадзор сохранит пограничный контроль из-за ослабления ковид-ограничений Китаем

За первую неделю 2023 года в России было выявлено чуть более 22 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Это на 40% ниже по сравнению с предыдущей неделей, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство заявило, что эпидобстановка по COVID-19 «остается достаточно стабильной». При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова «поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу в связи с изменившимися подходами в части перемещения граждан из КНР».

Также за последнюю неделю на 52% снизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Общее количество заболевших составило более 580 тыс. человек. Госпожа Попова сказала, что «обращения граждан в медучреждения в праздники были минимальны», но все равно «ситуация остается непростой», поэтому регионам поручено «не снижать контроля».

Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и COVID-19 в ноябре 2022 года. В декабре в некоторых субъектах РФ стали возвращать ограничительные меры, в частности, в Москве Роспотребнадзор посоветовал носить маски в общественных местах. В начале января заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия отковиднулась».

Лаура Кеффер