Китай сообщил о почти 60 тыс. смертей, связанных с коронавирусом, за месяц

Китайские органы здравоохранения сообщили о почти 60 тыс. смертей, связанных с коронавирусом, за месяц. Это стало первым значительным числом погибших, обнародованным властями с тех пор, как в начале декабря Пекин ослабил антикоронавирусные ограничения, сообщает AFP.

В декабре до сегодняшнего объявления официально было зарегистрировано всего несколько десятков смертей, несмотря на свидетельства того, что больницы и крематории в Китае переполнены, отмечает AFP. Сегодня, 14 января, представитель Национальной комиссии здравоохранения заявил, что в Китае было зарегистрировано 59 938 смертей, связанных с коронавирусом, в период с 8 декабря 2022 года по 12 января.

Эта цифра относится только к смертям, зарегистрированным в медицинских учреждениях. Данные включают 5503 случая смерти, вызванных дыхательной недостаточностью непосредственно из-за вируса, и 54 435 случаев смерти, вызванных сопутствующими заболеваниями в сочетании с коронавирусом.

В конце декабря китайские власти перестали публиковать ежедневные данные о COVID-19 из-за сомнений в их надежности, поскольку число случаев заражения резко выросло после ослабления коронавирусных ограничений. С января власти Китая также отменили ряд антиковидных ограничений, включая карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих из-за границы, подведя тем самым черту под трехлетним этапом политики нулевой терпимости к COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус говорил, что организация продолжает «запрашивать у Китая более быстрые, регулярные и надежные данные о госпитализации и смертях». Пекин настаивает на том, что его статистика «прозрачна» и призывает ВОЗ «придерживаться научной, объективной и справедливой позиции».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Осторожно, Китай открывается».

Мария Федотова