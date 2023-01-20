Харассмент проходит незамеченным

В России сокращается число компаний, пытающихся пресекать случаи сексуальных домогательств на рабочем месте. По данным опроса сервиса Superjob, в 2020-м подобные практики внедряли у себя 7% предприятий, сейчас же — лишь 4%. Сотрудницы тем временем все чаще заявляют о том, что становились жертвами харассмента со стороны коллег. По итогам прошлого года о негативном опыте заявила каждая десятая опрошенная. С чем связана такая динамика? И как бизнес может бороться с домогательствами в коллективе? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Харассмент — это не только приставания, предполагающие телесный контакт. Непристойные предложения, сталкинг — постоянная слежка за объектом внимания, скабрезные шутки и намеки на интимную близость также относят к домогательствам сексуального характера. Рост числа жалоб на неподобающее поведение со стороны коллег собеседники “Ъ FM” связывают, в частности, с уходом из России большого числа международных компаний.

Во многих из них принято обучать штат правилам соблюдения личных границ, это часть корпоративной культуры, пояснила управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова: «Обычно это происходит в просветительском формате. Создается, в частности, определенный свод правил и примеров, как стоит поступать и как точно не надо. Чаще всего работодатели ограничиваются тем, что такие памятки либо озвучиваются в форме дистанционного курса, либо рассылаются по общей почте. Также может последовать призыв ознакомиться в целом с кодексом корпоративной этики в компании, начиная с общих правил и заканчивая культурой личной коммуникации».

В российском бизнесе, даже крупном и прогрессивном, подобное же встречается нечасто. По оценке Анны Алфимовой из «Лаборатории карьеры Алены Владимирской», сейчас на всю страну найдется не больше сотни компаний, готовых пресекать случаи харассмента в коллективе:

«Так же, как, например, существует комитет по комплаенс-рискам, когда в финансовых структурах просят сообщать об аффилированности с каким-либо бизнесом, есть и комитет по этике, куда можно обратиться в анонимном формате или рассказать о нарушении тет-а-тет. Дальше либо проводится беседа с виновником инцидента, либо ему выносят предупреждение. И только после повторного события к сотруднику применяются санкции. Его могут, в частности, перевести в другое подразделение. В самом крайнем случае следует предложение прекратить сотрудничество по соглашению сторон».

Но чаще уходить из компании приходится не тем, кто домогался коллег, а их жертвам. Если возможности сменить работу нет, то пострадавшая сторона вынуждена и дальше терпеть харассмент, поскольку добиться защиты от кого бы то ни было проблематично, подчеркнула адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова: «Иногда сами руководители компании не считают проблемой проявление навязчивого внимания со стороны топ-менеджмента или коллег в адрес сотрудников или сотрудниц. Им проще закрыть на это глаза.

Даже если они считают, что это не очень правильно с моральной точки зрения, то чаще не понимают, почему это вредит работе.

В большинстве случаев жертвы не хотят обращаться в правоохранительные органы, потому что это связано с длительными разбирательствами. А какие-то компенсации, например, морального вреда они получают достаточно незначительные».

Чуть лучше ситуация в высшем и среднем управленческом звене, отметила партнер компании Kontakt InterSearch Галина Спасёнова. По ее опыту, в этом сегменте с харассментом сталкиваются единицы, и необходимости в каких-то профилактических мерах нет: «Я за всю карьеру, может быть, могу вспомнить три-пять случаев, когда подобное становилось причиной ухода сотрудницы из компании. Мы постоянно проводим встречи с HR-директорами абсолютно из разных индустриальных практик. Это никогда не было в повестке совещаний. У нас были вопросы, что делать в пандемию, и масса других моментов для обсуждения, но ни разу ни на одном мероприятии тема харассмента не поднималась».

Сексуальные домогательства — это проблема не только для сотрудниц, но и для сотрудников. Правда, последние с харассментом сталкиваются все-таки реже. По данным опроса Superjob, жертвами нездорового внимания со стороны коллег в прошлом году стали 11% женщин и лишь 4% мужчин.

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