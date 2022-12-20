Особенности национальной работы

Россияне, прежде занятые в зарубежных компаниях, привыкают к отечественной корпоративной культуре. Речь идет о сотрудниках международных холдингов, покинувших страну после февраля 2022 года. Таких, по оценкам собеседников “Ъ FM”, около 100 тыс. человек. Лишившись работы, они не сразу отправились на биржу труда. Ведь, как правило, прежние наниматели выплачивали компенсацию в несколько окладов, что дало возможность тщательнее выбирать нового работодателя. К концу года сотрудники начали выходить на новые места, но столкнулись с непредвиденными трудностями. С подробностями — Александр Мезенцев.

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В каждой зарубежной компании своя корпоративная культура. В европейских, например, больше внимания уделяется ментальному здоровью сотрудников. В американских лучше развиты системы поощрения, рассказывают собеседники “Ъ FM”. Но, как бы там ни было, отношения внутри организации всегда четко регламентированы. Российскому бизнесу до такого далеко, подчеркивает москвич Федор, который 20 лет проработал в международном холдинге и недавно вышел на новое место:

«В предыдущей компании все было четко: стандарты делового поведения, тренинги. Никто никого не должен был трогать даже за локоток, оскорбления не допускались. А сегодня моему новому начальнику сказали: "Головой-то своей все-таки подумайте". То есть все, что не запрещено, то разрешено».

Между тем новые реалии стали вызовом даже для целых коллективов. Например, российские IT-компании летом 2022-го выкупили у зарубежных игроков штат сотрудников, а некоторые команды открывали собственное юрлицо. Но проблем в этом случае было не меньше, отметила управляющий партнер инвестгруппы Sesegar Ирина Жарова-Райт. Ей довелось наблюдать за тем, как собственный бизнес строило российское представительство канадской структуры: «Англосаксы приучают нас работать аврально.

То есть когда у тебя есть цель и задача, то решается она независимо от времени суток. Ночь, полночь — ты работаешь. В российских компаниях я не встречала такого энтузиазма.

А к чему многие совершенно не были готовы, так это, конечно, к сокращению расходов, связанных с корпоративными подарками, и урезанию страховки. Но тут все зависит от руководителя».

Уровень высшего звена в России — вопрос дискуссионный. Например, бизнесмен Олег Тиньков в недавнем интервью заявил, что топ-менеджмент в стране «слабенький». Впрочем, карьерный консультант Анна Знаменская, которая раньше занимала руководящие позиции в Apple, Viber Media, Тинькофф-банке и «билайн» (принадлежащий ПАО «Вымпелком» бренд), считает, что постоянные экономические потрясения, наоборот, развили в российских управленцах сильные качества. Но и слабые остались при них, дополняет эксперт:

«Предпринимательский дух, аналитические навыки, критическое мышление, способность работать в ситуации, когда сложно предсказать результат, — эта бизнес-часть у русских менеджеров очень хороша. Но со второй составляющей — корпоративной культурой — есть определенные пробелы, потому что все-таки в России гораздо более авторитарная модель.

Вместе с тем часто бывает, что размыта структура управления, непонятно, кто и по каким вопросам принимает решения. Нет и четких KPI, кроме того, практически отсутствует культура обратной связи».

Обратной связи не хватает даже на этапе приема новых сотрудников на работу. Специалисты просто не понимают, что от них требуется, рассказали “Ъ FM” рекрутеры. Соискатели много лет проработали в структурах, которые строили планы на долгий срок, а отечественный бизнес решает насущные задачи в кризисное время, что требует других компетенций.

Еще в российских корпорациях, по словам экспертов, зачастую процветает фаворитизм, и к такому проработавшие в международных холдингах сотрудники тоже не готовы. Впрочем, учитывая провозглашенный властями разворот на Восток, россиянам, возможно, придется вскоре привыкать к азиатской корпоративной культуре. А там и субординация жестче, и ночевки в офисе — не редкость.

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Иван Хорушевский