Путин и Токаев обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону. Они обсудили развитие партнерства двух стран, в том числе взаимодействие в сфере энергетики.

«В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что стороны обсудили развитие связей в экономической, энергетической и ряде других сфер.

Последний раз официально о разговоре Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева сообщалось 3 января. Лидеры двух стран поздравляли друг друга с Новым годом. 28 ноября в Кремле прошли их переговоры. Стороны обсуждали в том числе создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

В июне 2022 года QazaqGaz и «Газпром» подписали договор об увеличении переработки казахстанского газа в России. 30 декабря Россия продлила соглашение с Казахстаном о транзите российской нефти в Китай. Документ действует до 1 января 2034 года. Также Россия разрешила Казахстану поставлять по своим трубам нефть в Германию.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Германия раскачивает Казахстан».

Лусине Баласян