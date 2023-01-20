Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин и Токаев обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону. Они обсудили развитие партнерства двух стран, в том числе взаимодействие в сфере энергетики.

«В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что стороны обсудили развитие связей в экономической, энергетической и ряде других сфер.

Последний раз официально о разговоре Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева сообщалось 3 января. Лидеры двух стран поздравляли друг друга с Новым годом. 28 ноября в Кремле прошли их переговоры. Стороны обсуждали в том числе создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

В июне 2022 года QazaqGaz и «Газпром» подписали договор об увеличении переработки казахстанского газа в России. 30 декабря Россия продлила соглашение с Казахстаном о транзите российской нефти в Китай. Документ действует до 1 января 2034 года. Также Россия разрешила Казахстану поставлять по своим трубам нефть в Германию.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Германия раскачивает Казахстан».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...