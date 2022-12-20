Германия раскачивает Казахстан

Германия подала заявку на 2023 год на прокачку по системе «Транснефти», но импортировать по нефтепроводу «Дружба» собирается не российскую, а казахскую нефть. Таким образом Берлин сможет заместить не более 7 млн тонн нефти, что почти втрое ниже традиционных закупок из России. Пока, впрочем, Германия и Казахстан не договорились о поставках, поскольку у казахстанских компаний почти нет свободных объемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Немецкие НПЗ в 2023 году не намерены закупать российскую нефть, заявили в Министерстве экономики Германии. Но, по словам представителя ведомства Сузанне Унград, акционеры завода в Шведте подали «Транснефти» заявку для резервирования мощностей в трубопроводной системе «Дружба» для прокачки нефти из Казахстана. Заявление стало ответом на интервью главы «Транснефти» Николая Токарева, в котором он заявил, что Германия подала заявку на прокачку сырья с 1 января. «Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть, а к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн тонн дайте нам, и на декабрь 360 тыс. тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте»,— заявил господин Токарев. О каких объемах прокачки просила Германия, он не уточнил.

Казахстан прокачивает нефть через Россию по двум направлениям: по Каспийскому трубопроводному консорциуму до порта Новороссийск, и по нефтепроводу Атырау—Самара в направлении портов Балтики (проектная мощность — около 17 млн тонн). Поставки по нефтепроводу идут в рамках межправительственного соглашения, в котором объемы транспортировки ограничены 15 млн тонн.

Но фактические ежегодные поставки из Казахстана составляли около 10 млн тонн. За десять месяцев 2022 года, по данным Argus, транспортировка серьезно упала: на 28%, до 6,8 млн тонн.

Теоретически, Казахстан мог бы переориентировать в Германию нефть, которую он экспортирует через порт Усть-Луга, но эти объемы законтрактованы на 2023 год Польшей, так что при невыполнении контракта будут действовать штрафные санкции. При этом сама Варшава готова перепродавать полученную по этому направлению нефть в Германию, но такая транспортировка дороже, чем по российскому маршруту, к тому же придется платить за две перевалки: в Усть-Луге и Гданьске.

При этом, как уверяют источники “Ъ”, у Германии пока нет твердых договоренностей о поставках с Казахстаном. Страны провели переговоры в начале декабря, но Берлин не смог предложить Астане достаточно выгодных условий, утверждают собеседники “Ъ”. Один из источников “Ъ” говорит, что казахстанская сторона ссылалась в том числе на отсутствие свободных объемов.

В «Транснефти» сообщили, что Казахстан не обращался с просьбой о прокачке своей нефти в направлении Германии и переговоры по этому вопросу сейчас не ведутся. Как уточнил “Ъ” советник президента трубопроводной монополии Игорь Демин, Казахстан технически сможет поставлять в Германию по трубе Атырау—Самара дополнительно не более 3–7 млн тонн в зависимости от состояния нефтепровода вместо 19–20 млн тонн, которые Германия ежегодно получала из России. Он напомнил, что для согласования прокачки казахской нефти по «Дружбе» необходимо политическое решение и вопрос находится в зоне ответственности Минэнерго.

Источники “Ъ” считают, что наиболее простым вариантом будут своповые операции, хотя их объем ограничен из-за существующих контрактных обязательств казахстанских компаний.

В теории казахстанские компании могут в качестве трейдера перепродавать российскую нефть, ведь санкции ЕС формально не распространяются на поставки по «Дружбе».

Такой вариант развития событий допускает и гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, мощное перераспределение сырьевых потоков неизбежно приведет к применению своповых операций. «Уже сейчас мы видим, например, что страны Ближнего Востока получают российскую нефть, высвобождая собственные объемы для поставок на мировой рынок»,— говорит он. При этом сейчас, отмечает эксперт, быстро заместить российские объемы Германии будет весьма непросто.

Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов