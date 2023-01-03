Путин и Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом и отметили высокий уровень партнерства

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они, в частности, поздравили друг друга с Новым годом и «отметили высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества», сообщил Кремль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) и Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (справа) и Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба президента РФ

Также обсуждались «вопросы практического взаимодействия», в том числе по топливно-энергетическому комплексу. Кроме того, господин Токаев «поблагодарил за теплый прием» в ходе неформального саммита СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге 26–27 декабря.

Саммит также посетили премьер Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Следующее заседание совета глав государств СНГ планируется 13 октября в столице Киргизии Бишкеке.

Подробности саммита — в материале «Ъ» «Перстни веером».

Лаура Кеффер