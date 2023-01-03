Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин и Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом и отметили высокий уровень партнерства

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они, в частности, поздравили друг друга с Новым годом и «отметили высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества», сообщил Кремль.

Владимир Путин (справа) и Касым-Жомарт Токаев

Владимир Путин (справа) и Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин (справа) и Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба президента РФ

Также обсуждались «вопросы практического взаимодействия», в том числе по топливно-энергетическому комплексу. Кроме того, господин Токаев «поблагодарил за теплый прием» в ходе неформального саммита СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге 26–27 декабря.

Саммит также посетили премьер Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Следующее заседание совета глав государств СНГ планируется 13 октября в столице Киргизии Бишкеке.

Подробности саммита — в материале «Ъ» «Перстни веером».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...