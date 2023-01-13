Казахстан получил разрешение на поставку нефти в Германию через «Транснефть»

Казахстанский оператор «КазТрансОйл» поставит в Германию 300 тыс. т нефти в первом квартале 2023 года по системам нефтепроводов «Транснефти». Соответствующее разрешение было выдано Минэнерго России, сообщила пресс-служба «КазТрансОйл».

«АО "КазТрансОйл" получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию»,— сказано в сообщении компании.

В компании добавили, что поставка 300 тыс. т нефти есть в графике транзита нефти государств—участников СНГ через территорию России.

Власти Германии говорили, что в 2023 году будут импортировать сырье из Казахстана по нефтепроводу «Дружба». В свою очередь, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что Казахстан в 2023 году собирается поставить в ФРГ 1,5 млн т, в будущем объем поставок могут нарастить до 7 млн т. Всего, по оценкам «Ъ», Казахстан способен поставлять в Германию не более 3–7 млн т вместо 19–20 млн, которые ежегодно поставляла Россия.

29 декабря казахстанский «Казмунайгаз» подал заявку на транзит 1,2 млн т нефти в 2023 году через Россию. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия готова одобрить запрос Казахстана. В «КазМунайГазе» поясняли, что нефть из Казахстана в Германию будет поставляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. До сентября его контролировала «Роснефть», потом его передали под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. Мощность НПЗ составляет 11,6 млн т нефтепродуктов в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германия раскачивает Казахстан».

Олеся Павленко