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Коммерсантъ FM
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ЛДПР предложила запретить работу коллекторов

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили законопроект о запрете работы коллекторских агентств в России, сообщила RT со ссылкой на документ. Инициатива пока не внесена в парламент, ее нет в базе Госдумы.

По информации RT, депутаты предлагают внести изменения в ст. 5 закона «О потребительском кредите (займе)». Также документ предлагает признать утратившим силу федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

По мнению авторов проекта, запрет на работу коллекторов позволит освободить большое количество людей, которые смогут заняться производительным трудом. «Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности»,— написано в пояснительной записке.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказывал «Ъ», что в весеннюю сессию приоритетами ЛДПР будут индексация пенсий работающих пенсионеров, запрет коллекторов, повышение минимального размера оплаты труда и другие инициативы.

Подробнее — в материале «Ъ» «От спецоперации до индексации».

Олеся Павленко

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