От спецоперации до индексации

Во вторник депутаты Госдумы соберутся на первое пленарное заседание после новогодних каникул. Помимо утвержденных еще в конце 2022 года общедумских планов все фракции определились и с собственными приоритетами на весеннюю сессию. Как выяснил “Ъ”, наряду с теперь уже традиционными для думской повестки вопросами поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей в 2023 году депутаты не намерены забывать и о своих давних инициативах, среди которых, например, прогрессивная шкала налогообложения, индексация пенсий работающих пенсионеров и меры по госрегулированию торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В примерной программе законопроектной работы Думы на весеннюю сессию 2023 года, размещенной на сайте нижней палаты, числятся почти 150 первоочередных законопроектов, две трети из которых внесены правительством. Однако у думских фракций на эту сессию имеются и собственные планы.

Так, первый зампред фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин сообщил “Ъ”, что в ближайшее время партия обнародует еще ряд законопроектов, касающихся социальной защиты участников СВО и их семей.

По его словам, особую роль здесь играет межпарламентская рабочая группа по вопросам спецоперации. «У нас был определенный багаж в том числе политических решений, которые для реализации требовали дополнительного межведомственного взаимодействия, которое и происходит в рамках работы группы. Думаю, что в ближайшее время мы сможем их обозначить»,— пояснил депутат. В списке приоритетов для думских единороссов также выполнение всех социальных обязательств государства и «донастройка экономической системы». В частности, господин Вяткин упомянул готовящиеся изменения в Трудовом кодексе, которые будут регулировать особенности удаленной работы в условиях изменившейся эпидемиологической обстановки, а также разрабатываемые совместно с правительством поправки, которые будут касаться работы с цифровыми активами.

Другой депутат-единоросс Юлия Оглоблина сказала “Ъ”, что уже 16 января собирается внести инициативу, связанную с расширением уже имеющихся льгот для полных кавалеров ордена Славы. «Законопроект расширяет права героев, удостоенных высших государственных наград. Мы предлагаем дать им право получения бесплатной земли под ведение крестьянско-фермерского хозяйства, а не только под строительство индивидуального жилья, как это было раньше. Такой подход даст возможность получившим участок начать развивать свое дело на селе. Также законопроект расширяет уже имеющееся право членов семей героев наследовать земельные участки после их смерти: сначала земля будет переходить супруге или супругу, потом совершеннолетним детям, потом родителям»,— рассказала госпожа Оглоблина.

Также единороссы планируют внести поправки в федеральный закон «О ветеранах», подразумевающие предоставление мер социальной поддержки супругам погибших ветеранов боевых действий независимо от условий их проживания и состава членов семьи. Как ожидается, эту помощь получат вдовы (вдовцы) погибших участников боевых действий независимо от того, проживают ли они одиноко или совместно с другими лицами. Единственным условием будет являться невступление гражданина в повторный брак, что предусмотрено в законе и сейчас.

В сфере здравоохранения единороссы готовят совместную с Минздравом инициативу о декриминализации врачебной деятельности и облегчении отчетности медиков.

«Кроме того, нелюбимое всеми работниками сферы здравоохранения понятие "медицинская услуга" будет заменено на словосочетание "медицинская помощь"»,— отметили в пресс-службе фракции. Готовятся в «Единой России» и инициативы о поддержке детей-инвалидов и инвалидов, признанных недееспособными: предлагается защитить от взыскания долгов их пенсии и иные социальные выплаты, которые приходят на счета их родителей или опекунов, ставших должниками. Кроме того, единороссы обещают в ходе весенней сессии завершить работу над внесенным в январе законопроектом о занятости. С его помощью они надеются снизить уровень безработицы, помогая людям переквалифицироваться.

Для фракции КПРФ приоритетными являются законопроекты, внесенные коммунистами в целях реализации партийной программы, рассказал “Ъ” руководитель пресс-службы Компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко. В их числе инициативы «об образовании для всех», об ограничении «ценового произвола» ритейлеров и новый Избирательный кодекс.

Уже в январе Дума планирует рассмотреть еще один приоритетный для КПРФ законопроект о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров.

Приоритеты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) на весеннюю сессию в целом не меняются, сообщил “Ъ” лидер СРЗП Сергей Миронов: это поддержка участников СВО и улучшение качества жизни граждан. «Если говорить по конкретным мерам, то мы будем продолжать добиваться индексации пенсий работающим пенсионерам, кратного повышения МРОТ, увеличения пособий для нуждающихся граждан и многодетных семей,— перечислил господин Миронов.— На весеннюю сессию у нашей фракции есть 13 приоритетных законопроектов. Среди них инициативы об ограничении торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости, о совершенствовании прогрессивной шкалы налогообложения, а также другие меры, направленные на улучшение демографической и социальной ситуации в стране».

Что касается поддержки участников СВО, то СРЗП, по словам ее лидера, «приложит максимум усилий для того, чтобы заслуги наших героев были по достоинству оценены государством». Он напомнил, что сбором конкретных проблем и выработкой предложений занимается созданный при председателе партии Совет по делам ветеранов, который после начала СВО «моментально подключился к поддержке военнослужащих в Донбассе». Также этой весной СРЗП внесет законопроект «О культуре», который сейчас находится в разработке. Его положения «согласовываются внутри фракции с привлечением экспертного сообщества».

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сказал “Ъ”, что главными приоритетами либерал-демократов на весеннюю сессию остаются индексация пенсий работающих пенсионеров, запрет коллекторов, возможность оформления ОСАГО без привязки к автомобилю, повышение минимального размера оплаты труда, прогрессивная шкала налогообложения и повышение размеров пособий для инвалидов I группы.

Во фракции «Новые люди» на вопросы “Ъ” о планах на весеннюю сессию не ответили.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Мария Макутина