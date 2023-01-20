США объявили о пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд

Власти США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд, объявил Пентагон. Киев получит от Вашингтона, в числе прочего, боеприпасы для ЗРК Nasams, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 боевых бронированных машин Stryker.

Также в пакет включили 53 бронетранспортера MRAP, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 350 военных грузовых фургонов HMMWV и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Общий объем помощи, полученный Украиной от США, достиг уже $26,7 млрд, передает AP.

Накануне в Пентагоне заявили, что власти США пока не видят необходимости поставлять Украине боевые танки Abrams. В военном ведомстве объяснили это высокой стоимостью обслуживания танков. От их поставки, как писали СМИ, зависит, согласится ли отправить танки Киеву канцлер Германии Олаф Шольц.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер