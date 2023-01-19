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Коммерсантъ FM
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Пентагон объяснил отказ поставлять Украине танки Abrams стоимостью обслуживания

Власти США в настоящее время не видят необходимости поставлять Украине боевые танки Abrams в связи с высокой стоимостью их обслуживания. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Трансляция брифинга велась на сайте Пентагона.

Сабрина Сингх

Сабрина Сингх

Фото: Andrew Harnik / AP

Сабрина Сингх

Фото: Andrew Harnik / AP

«Abrams — это танки, которые требуют реактивного топлива... Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делают ненужным сейчас предоставление их украинской стороне»,— сказала госпожа Сингх (цитата по ТАСС).

Комментируя поставки танков немецкой стороной, представитель Пентагона сообщила, что Германия способна в одностороннем порядке решать, какую помощь оказывать Украине. «Мы делаем что можем для поддержки Украины в ее потребностях»,— добавила она.

12 января издание Politico сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц при решении вопросов о поставке Украине танков Leopard опирается на позицию президента США Джо Байдена. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, господин Шольц в разговоре с господином Байденом заявил, что немецкая сторона готова поставить Киеву танки, если Вашингтон передаст Украине Abrams.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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