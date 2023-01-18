Канцлер Германии Шольц: Россия должна проиграть в конфликте с Украиной

Чтобы боевые действия на Украине завершились, Россия должна потерпеть военное поражение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Политик пояснил, что именно для этого страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, однако не стал прямо отвечать на вопрос о перспективах передачи ВСУ танков Leopard 2.

«Россия должна проиграть, чтобы война закончилась, поэтому мы поставляем Украине вооружение в тесной коммуникации с нашими партнерами»,— рассказал господин Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (его запись доступна на сайте Der Spiegel).

На вопрос о поставках Leopard 2 Олаф Шольц выразил обеспокоенность относительно вероятной эскалации событий на Украине и сказал, что Германия «ничего не делает единолично».

Германия обладает исключительным правом на поставку танков Leopard 2 на Украину как страна-производитель — без санкции федерального правительства отправить ВСУ танки не может ни одно государство с имеющимися в арсенале Leopard. Вчера, 17 января, Олаф Шольц также отказался выносить на «публичное обсуждение» вопрос передачи танков.

О проблемах в согласовании поставок Leopard — в материале «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Андрей Сапожников