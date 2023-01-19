Кремль: заявление Медведева о ядерной войне при проигрыше России не противоречит доктрине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что проигрыш России в конфликте с Украиной приведет к ядерной войне. По мнению Кремля, это заявление не противоречит ядерной доктрине.

Господина Пескова во время пресс-колла спросили, выводит ли Россия после заявления господина Медведева «эскалацию на новый уровень и значит ли это, что она готова применить ядерное оружие» или изменить ядерную доктрину. «Это абсолютно не значит, это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет»,— сказал господин Песков.

Господин Медведев сегодня, 19 января, отреагировал на заявления некоторых участников Всемирного экономического форума, которые считают возможным наступление мира на Украине только после проигрыша России. Господин Медведев напомнил, что Россия является одной из ядерных держав и заявил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

О проблемах с контролем над вооружением в мире на фоне российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Холоднее, чем в холодную».

Леонид Уварчев