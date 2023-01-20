Премьер Польши «с пессимизмом» ожидает решения ФРГ по передаче танков Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что настроен «умеренно пессимистически» насчет передачи немецких танков Leopard Украине. По его словам, власти Германии не хотят отправлять Киеву современное вооружение.

«Если говорить об отправке современных танков Leopard на Украину, то я скажу, что я настроен умеренно скептически, умеренно пессимистично, так как Германия защищается от этого, как черт от ладана»,— сказал польский премьер журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что на Германию оказывают давление страны НАТО — в частности, США, Великобритания и сама Польша. Господин Моравецкий считает, что «танковая коалиция» без Германии будет маленькой. «С Германией будет большая коалиция — 100–120 танков. Мы 14 танков готовы передать. Но 14 танков ничего не изменят. Нужны немецкие, финские, датские, французские танки»,— уверен он.

СМИ писали, что ФРГ объявит решение по вопросу об отправке танков Leopard на Украину на текущей неделе. Немецкий концерн Rheinmetall говорил, что может без ущерба обороноспособности бундесвера поставить Киеву в 2023 году более 100 танков Leopard 2, Leopard 1 и британскую модель Challenger 1.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер