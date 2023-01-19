Handelsblatt: Rheinmetall может поставить на Украину более 100 танков в 2023 году

Германия готовится поставить на Украину основные танки. Помимо Leopard 2 Берлин намерен отремонтировать и передать Киеву Leopard 1 и британскую модель Challenger 1. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источник в военной отрасли.

По данным газеты, поставками на Украину Challenger 1 займется немецкий концерн Rheinmetall, который купит и модернизирует британские танки в Омане. Они могут быть переданы Киеву в конце этого года, сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Помимо Challenger Rheinmetall предлагает поставить на Украину Leopard 1 и Leopard 2, штатное вооружение бундесвера. Handelsblatt пишет, что Киеву могут отправить в этом году 20 основных танков и еще 80 в течение 20 месяцев.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер 15 января заявил, что даже если власти Германии согласуют поставки уже «завтра», ВСУ получат их не раньше 2024 года. По его словам, на подготовку техники для отправки может уйти год. Такие сроки связаны с тем, что для их использования в рамках боевых действий танки «полностью разбирают, а затем восстанавливают».

Что происходит на 330-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек