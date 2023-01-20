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Коммерсантъ FM
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Прощание с режиссером Николаем Досталем пройдет 22 января

Прощание с народным артистом России, режиссером Николаем Досталем пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве в воскресенье, 22 января. Отпевание состоится в тот же день в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцево. Об этом сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России. Где похоронят режиссера, пока неизвестно.

Господин Досталь умер 18 января в возрасте 77 лет. Причину его смерти в Союзе не назвали. В числе его фильмов — «Человек с аккордеоном» (1985 год), «Шура и Просвирняк» (1987), «Облако-рай» (1990), «Мелкий бес» (1995), «Монах и бес» (2016).

Был членом Российского оскаровского комитета. вышел осенью 2022 года из-за отказа Российской киноакадемии выдвигать фильмы на «Оскар».

Подробности — в публикации «Ъ» «Культура самоотмены».

Лаура Кеффер

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