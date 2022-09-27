Культура самоотмены

События вокруг Российского оскаровского комитета и выдвижения на премию Американской киноакадемии развиваются стремительно. Сначала российская Национальная академия кинематографических искусств и наук сообщила от имени своего президиума о решении не выдвигать в этом году на «Оскар» российскую картину. Затем оскаровский комитет возмутился этим решением и выступил с серией громких демаршей. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Чухрай, возглавлявший оскаровский комитет, узнал о решении не номинировать на «Оскар» российское кино из СМИ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Павел Чухрай, возглавлявший оскаровский комитет, узнал о решении не номинировать на «Оскар» российское кино из СМИ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Нет, речь не идет о вдруг возросшей художественной требовательности кинематографистов к собственной продукции. Хотя список из 122 российских фильмов, которые были признаны теоретически способными участвовать в оскаровской кампании, большого энтузиазма не вызывает. «1941. Крылья над Берлином», «Чемпион мира», «Дикая», «Лавстори», «14+» — вот несколько названий навскидку, да и весь список преимущественно таков: состоит из фильмов невеликих достоинств, а от оскаровских критериев далек как от Луны. А в высшей степени достойная картина «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова не могла быть выдвинута по формальным причинам, поскольку так и не вышла в прокат.

Но причина решения — не приступ самокритики, а политический демарш: невыдвижение является реакцией на враждебные действия США в отношении России.

Хотя Алексей Учитель и даже Андрей Кончаловский высказались за то, что отказываться от выдвижения не следует, решила дело точка зрения политически более грамотного Никиты Михалкова: «Выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно».

Очевидно, эта бессмысленность была глубоко осознана и зампредом Союза кинематографистов (то есть заместителем того же Михалкова) Ларисой Солоницыной: она приняла решение «в текущей политической ситуации» не предоставлять зал Дома кинематографистов для заседания оскаровского комитета.

Его председатель Павел Чухрай узнал о демарше «невыдвиженцев» из СМИ и тут же заявил о сложении с себя полномочий и выходе из оскаровского комитета. Вслед за ним аналогичное решение приняли Николай Досталь, Андрей Звягинцев и Сергей Сельянов. Готовность к ним присоединиться выразили Вера Сторожева и Владимир Котт. Иными словами, фактически оскаровский комитет России теперь прекратил свое существование.

А возник он когда-то на волне перестройки, когда кинематографисты взяли власть в свои руки, отобрав ее у партийных функционеров и ведомственных чиновников. В доперестроечные времена на симпатии Голливуда могли рассчитывать либо исторические супергиганты («Война и мир» Сергея Бондарчука), либо экзотические очерки советских нравов («Москва слезам не верит» Владимира Меньшова). Дважды номинировались на приз киноакадемии мелодрамы Станислава Ростоцкого — «А зори здесь тихие» (военная) и «Белый Бим Черное Ухо» (экологическая). Первым же советским лауреатом «Оскара» стала документальная лента 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина. Истории этого награждения посвящен новый фильм Сергея Мокрицкого «Первый "Оскар"», который сам по себе тоже, казалось, имел шансы на оскаровское выдвижение. Но и ему не оставила шансов новая волна антиамериканизма, какого не было в разгар Второй мировой, да и в эпоху холодной войны успехи советского кино на «Оскаре» по крайней мере не считались бессмысленными: их высоко ценили и рассматривали как победы в стане идеологического противника.

Первый перестроечный оскаровский комитет возглавлял Элем Климов. Он руководствовался романтическим подходом: пускай российское кино не отвечает критериям «Оскара», но мы-то сами знаем, что по-настоящему хорошо, это и будем выдвигать.

Постепенно подход стал более прагматичным; так или иначе 1990-е годы принесли российскому кино «Оскар» за «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова и две номинации: их были удостоены «Кавказский пленник» Сергея Бодрова-старшего и «Вор» Павла Чухрая. А в 2000 году «Оскар» был присужден анимационному фильму Александра Петрова «Старик и море».

В новом веке оскаровский комитет попал в прямую зависимость от Михалкова и созданной им Киноакадемии. За двадцать с лишним лет ни одной российской победы на «Оскаре» не произошло, в номинанты попали «12» Михалкова, а также «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (последние два были квалифицированы записными патриотами как «русофобские»). Но после того как «Цитадель», выдвинутая от России, не попала в оскаровские шорт-листы, Никита Михалков явно охладел к некогда боготворимому «Оскару». А потом настала политическая зима, и был объявлен разворот от Запада в сторону Востока. В мае этого года на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию — наш аналог «Оскара» — и демонстративно вышел из оскаровского комитета. Теперь, когда и комитет фактически самораспустился, самое время приступить к реализации этой блестящей идеи.