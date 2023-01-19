Умер режиссер Николай Досталь

Союз кинематографистов РФ сообщил, что на 77-м году жизни умер Николай Досталь. Причина смерти не уточняется.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Николай Досталь

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Николай Николаевич скончался в среду (18 января — "Ъ") в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат»,— сказали в Союзе кинематографистов ТАСС.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. Господин Досталь окончил факультет журналистики МГУ в 1970 году, в 1972 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, он учился в мастерской Георгия Данелии. Среди работ Николая Досталя — «Человек с аккордеоном», «Шура и Просвирняк», «Облако-рай», «Мелкий бес», «Монах и бес» и другие.

Николай Досталь входил в Российский оскаровский комитет. В сентябре он покинул свой пост из-за отказа Российской киноакадемии выдвигать российские фильмы на соискание «Оскара».

Подробнее — в материале «Ъ» «Культура самоотмены».

Олеся Павленко