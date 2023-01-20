Отцов детей-инвалидов просят не забирать из семьи

Министерство обороны готово поддержать ранее внесенные в парламент поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и гражданам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров. Об этом “Ъ” сообщила автор одного из таких законопроектов депутат Нина Останина. Накануне инициативная группа родителей «Мы рядом» повторно обратилась к президенту Владимиру Путину и руководству Минобороны с просьбой скорректировать правила мобилизации. Это произошло после того, как стало известно о гибели мужа участницы движения Марии Чудовой во время удара по зданию ПТУ в Макеевке (ДНР) в ночь с 31 декабря на 1 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всероссийская инициативная группа «Мы рядом» (объединяет 3 тыс. родителей детей-инвалидов, в том числе совершеннолетних, и многодетных родителей) уже несколько раз обращалась к главе государства, Министерству обороны и депутатам с просьбой освободить от призыва по мобилизации мужчин, воспитывающих детей с инвалидностью, однако ответы по существу не получала. Поводом для очередного письма стала смерть Александра Чудова из Самарской области, отца двоих детей, один из которых с ДЦП. В обращении говорится, что активистка движения Мария Чудова узнала о гибели мужа 17 января — до этого он считался пропавшим без вести. Удар по лагерю российских военных в Макеевке, напомним, произошел ночью 31 декабря. По официальным данным Минобороны, погибли 89 человек.

С октября 2022 года, после того как Александра мобилизовали, госпожа Чудова написала несколько обращений в региональную прокуратуру — гражданскую и военную. В ответных письмах ей сообщили, что в законе о мобилизации (ФЗ №31) не дается отсрочки от призыва по мобилизации гражданам, которые имеют на иждивении ребенка-инвалида.

В послании к главе государства группы «Мы рядом» указано, что один из детей Марии Чудовой не будет получать даже пенсию по потере кормильца: согласно закону «О государственном пенсионном обеспечении», ребенок с инвалидностью имеет право лишь на одну пенсию. «Предоставили "право выбора": или пенсия по инвалидности ребенка, или пенсия по потере кормильца,— говорится в письме.— Как справится Мария дальше? Растить ребенка-инвалида с ДЦП непросто. Старались не обделить вниманием и второго сына. Муж был верным плечом и сильными руками, надежной защитой».

Статью 18 закона о мобилизации с осени прошлого года просят изменить как общественные организации, например, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), так и депутаты. В Госдуму внесены несколько законопроектов с поправками. Два из них подготовила депутат Нина Останина (КПРФ), еще два внесены фракцией «Справедливая Россия — За правду». Законопроект об отсрочке для единственных кормильцев семьи с детьми-инвалидами внесли депутаты фракции «Новые люди». Представители фракции ЛДПР предлагают дать отсрочку имеющим на иждивении ребенка-инвалида, инвалида с детства, а также братьям таких инвалидов. До сих пор ни один из этих проектов не рассмотрен.

Мобилизацию упомянутых категорий россиян частично регулирует директива Минобороны от 4 октября прошлого года. Документ распространил действие отсрочки на граждан, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет (в законе о мобилизации сказано про четырех и более несовершеннолетних детей), родителей трех и более детей до 18 лет, если хотя бы один из этих детей — инвалид, и родителей ребенка с паллиативным статусом.

«Многодетных хотя бы при наличии адекватных губернаторов и военкомов защищает директива Генштаба, которая тоже, правда, мифическим образом то работает, то нет,— говорится в обращении группы "Мы рядом".— А сколько еще отцов детей-инвалидов должны погибнуть, чтобы эту незащищенную категорию граждан услышали?» Активисты просят президента и Минобороны принять поправки к закону о мобилизации и напоминают, что «отцов, которые не сбежали из семей, где есть ребенок-инвалид, не так уж много».

Председатель совета ВОРДИ Елена Клочко утверждает, что после объявления частичной мобилизации 21 сентября организация получила около 10 тыс. обращений и около 1 тыс. человек проконсультировала. По словам госпожи Клочко, в некоторых семьях, которые получили правовую поддержку, мужчины не были мобилизованы, а часть отцов, до 30 человек, вернули. Сейчас, говорит Елена Клочко, люди продолжают обращаться «превентивно, в ожидании новой волны мобилизации». По ее словам, сообщество родителей детей с инвалидностью «с нетерпением ждет» изменения в законе.

“Ъ” не удалось связаться с членами комитета Госдумы по обороне. Минобороны РФ на момент публикации на запрос также не ответило.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил “Ъ”, что получает «сотни обращений» по таким вопросам от граждан через свою интернет-приемную. «В настоящий момент мы ожидаем реакции профильных комитетов и скорейшего рассмотрения наших инициатив,— сказал депутат.— Безусловно, рассчитываем на их положительную оценку. В случае же если они не будут поддержаны, мы продолжим добиваться и обязательно добьемся их принятия».

Нина Останина со ссылкой на разговор с главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым заявила, что позиция Минобороны, ранее «тормозившего» принятия законопроектов, о которых идет речь, изменилась. Ведомство, по ее словам, готово поддержать как минимум три поправки, предложенные депутатами. «Одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров. Количества детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится — четыре, но правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет»,— сообщила госпожа Останина.

Наталья Костарнова