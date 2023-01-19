Роналду забил первые два гола после перехода в саудовский «Ан-Наср»

В ходе товарищеского матча между «Пари Сен-Жермен» (Франция) и сборной Эр-Рияда (сформирована из клубов «Ан-Наср» и «Аль-Хиляль»), закончившегося победой французской команды со счетом 5:4, португальский футболист Криштиану Роналду забил два гола в составе саудовской сборной (34, 45+6). Это первая результативная игра Роналду после его перехода из «Манчестер Юнайтед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Ahmed Yosri, Reuters Криштиану Роналду

Фото: Ahmed Yosri, Reuters

По итогам встречи голами в составе «ПСЖ» отметились: Лионель Месси (3-я минута), Маркиньос (43), Серхио Рамос (53), Килиан Мбаппе (60, с пенальти) и Юго Экитике (78). В составе сборной Эр-Рияда: Криштиану Роналду (34, с пенальти, 45+6), Чан Хён Сун (56) и Андерсон Талиска (90+3).

«Ан-Наср» сообщил о подписании контракта с Криштиану Роналду 31 декабря 2022 года. Ранее 37-летний футболист покинул «Манчетсер Юнайтед» по соглашению сторон на фоне конфликта с главным тренером.

О переходе Роналду в «Ан-Наср» — в материале «Ъ» «Криштиану Роналду едет заканчивать в Саудовскую Аравию».

Андрей Сапожников