Криштиану Роналду едет заканчивать в Саудовскую Аравию

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду находится в шаге от подписания контракта с саудовским футбольным клубом «Ан-Наср». Для игрока уже «забронировано» полное медицинское обследование. Обычно оно предшествует подписанию контракта. Если сделка не сорвется, то Криштиану Роналду за следующие два с половиной сезона, как утверждает издание Marca, получит около €500 млн. А еще будут доходы за исполнение роли спортивного посла Саудовской Аравии, претендующей на проведение чемпионата мира 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контракт Криштиану Роналду с «Ан-Насром» может стать рекордным в истории футбола, а ежегодный доход футболиста — достигать €200 млн

Фото: Phil Noble / Reuters Контракт Криштиану Роналду с «Ан-Насром» может стать рекордным в истории футбола, а ежегодный доход футболиста — достигать €200 млн

Фото: Phil Noble / Reuters

Уход Криштиану Роналду из европейского клубного футбола, по всей видимости, случится в ближайшее время. Как сообщает ряд европейских изданий, включая Sky Sports, Marca, Daily Mail, для этого все готово, и в ближайшее время Криштиану Роналду подпишет контракт с саудовским клубом «Ан-Наср». По информации Marca, руководство «Ан-Насра» уже заказало медицинское обследование Криштиану Роналду. Это стандартная процедура, предшествующая подписанию контракта.

Контракт Криштиану Роналду с «Ан-Насром» может стать рекордным в истории футбола, а ежегодный доход футболиста может достигать €200 млн.

На данный момент рекордным в истории футбола считается соглашение, действовавшее в 2017–2021 годах между «Барселоной» и Лионелем Месси. По нему аргентинский форвард с учетом всех возможных бонусов заработал около €555 млн (примерно €111 млн в год).

Однако, как сообщает CBS, оговариваемая сторонами схема несколько сложнее. Она предполагает, что Криштиану Роналду подпишет контракт на два с половиной сезона и будет получать гарантированную зарплату в размере €65 млн за сезон.

Чтобы добраться до означенных €200 млн за сезон, от португальца потребуется достижение иных целей. По сути, речь идет о бонусах за продвижение бренда клуба, создание положительного образа Саудовской Аравии и т. д.

Кроме того, соглашение предусматривает, что Криштиану Роналду, уже завершив карьеру игрока, останется вплоть до 2030 года спортивным послом Саудовской Аравии. Последняя совместно с Египтом и Грецией претендует на право проведения чемпионата мира 2030 года.

На данный момент 37-летний Криштиану Роналду является игроком без клуба. В ноябре португалец, выступавший за «Манчестер Юнайтед», сообщил в интервью известному британскому телеведущему Пирсу Моргану о неуважении, которое он испытывает к главному тренеру команды Эрику тен Хагу. Вскоре последовало заявление манчестерцев о расторжении контракта с Криштиану Роналду по соглашению сторон. То есть форвард волен присоединиться к любой команде по собственному выбору.

Отметим, что о контактах с саудовскими структурами Криштиану Роналду ранее сообщал сам. В упомянутом интервью Пирсу Моргану Криштиану Роналду сообщил, что еще летом 2021 года, до того как согласился на переход из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», он мог оказаться в Саудовской Аравии, откуда ему поступило предложение на €350 млн (нанять форварда пытался клуб «Аль-Хиляль», основной конкурент «Ан-Насра»), но выбрал «Манчестер Юнайтед», поскольку был уверен, что еще может многого добиться в Европе. Но после громкого «развода» с манчестерцами и последовавшего за ним невыразительного выступления на чемпионате мира (португальцы выбыли уже в первом раунде play-off, а сам Криштиану Роналду даже не имел гарантированного места в стартовом составе), а также вследствие нежелания топовых европейских клубов нанимать возрастного форварда у Криштиану Роналду, по сути, не осталось выбора. Ему нужно либо соглашаться на переход в европейский клуб, не относящийся к числу грандов, либо уже просто идти за деньгами. Контракт с саудовской командой в этом смысле весьма подходящий.

Александр Петров