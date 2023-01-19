Боррель осудил Лаврова за высказывание о «русском вопросе»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что недопустимо и неуместно сравнивать политику западных стран с диктатурой Адольфа Гитлера. Таким образом он прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США стремятся «решить русский вопрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Nacho Doce / Reuters Жозеп Боррель

Фото: Nacho Doce / Reuters

«Между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине в защите своей территории и народа от неоправданной агрессии не может быть параллелей»,— говорится в заявлении господина Борреля (оно опубликовано на сайте дипломатической службы ЕС). Жозеп Боррель обвинил российского министра в попрании жертв холокоста и антисемитском характере его высказываний.

18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году Сергей Лавров сказал, что США, «как Гитлер», сформировали коалицию из членов Евросоюза и НАТО для противостояния России. Продолжая аналогию, министр сравнил «решение русского вопроса», к которому якобы стремятся США, с решением еврейского вопроса руководством Третьего рейха.

В Белом доме слова главы МИД России назвали оскорбительными. Из-за высказывания господина Лаврова в МИД Канады для обсуждения «антисемитских комментариев» был вызван российский посол в Оттаве Олег Степанов. Европейский еврейский конгресс призвал министра извиниться за «постыдное сравнение». В МИД России сообщили о незаинтересованности в позиции еврейской организации.

Это не первый подобный скандал. В мае 2022 года Сергей Лавров сказал, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не означает, что в его стране нет нацистов: «Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь»,— сказал тогда глава МИДа. Слова министра вызвали резкое осуждение со стороны руководства Израиля. Министр иностранных дел страны Яир Лапид потребовал от России извинений, которые впоследствии принес президент Владимир Путин.

Андрей Сапожников