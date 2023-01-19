МИД России не интересно мнение Европейского еврейского конгресса

В МИД России прокомментировали заявление Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), который призвал главу МИДа Сергея Лаврова извиниться за слова о решении «русского вопроса». В ведомстве заявили, что им неинтересно мнение ЕЕК.

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно»,— сказали в МИДе «РИА Новости».

«Европейский еврейский конгресс сумел не заметить свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении»,— добавили там.

18 января Сергей Лавров заявил, что США организовали коалицию из стран Европы для ведения войны с Россией через Украину. Он выразил мысль, что таким образом США хотят решить «русский вопрос» и сравнил их действия с «окончательным решением еврейского вопроса» Адольфом Гитлером. 19 января ЕЕК призвал Сергея Лаврова извиниться и отозвать свой комментарий. Там добавили, что его заявления показывают искаженное восприятие Холокоста.

Отметим, что это не первый раз, когда Сергей Лавров проводит подобную историческую параллель. В мае прошлого года господин Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь. Глава МИД Израиля Яир Лапид тогда потребовал извинений. В ответ в российском МИДе назвали его высказывания «антиисторическими» и обвинили Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве». Президент России Владимир Путин извинился за слова господина Лаврова о евреях и антисемитизме в разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом, сообщали в канцелярии премьера. В Кремле факт принесения извинений не подтверждали.

О других заявления господина Лаврова 19 января — в материале «Ъ» «Многополярное расстройство».

Олеся Павленко